برگزاری رزمایش زمستانی هلال احمر در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درخشان با اعلام خبر برگزاری رزمایش زمستانی هلال احمر استان سمنان گفت: این مانور با هدف تقویت توانمندیهای تیمهای عملیاتی و آمادگی کامل برای اجرای طرح زمستانه برگزار شد.
وی افزود: مانور ساعت صفر در چهار کارگاه تخصصی آوار، سیلاب، کوهستان و اسکان اضطراری با حضور فعال نیروهای امدادی استان برگزار شد و تیمها در شرایط عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و آغاز طرح زمستانه، ضروری است تیمهای امداد و نجات با مهارتهای بهروز و آمادگی کامل برای پاسخگویی به حوادث احتمالی این فصل آماده باشند.
وی با اشاره به اهمیت این مانور گفت: نیروهای ما در کارگاه آوار با تکنیکهای نجات از زیر آوار، در کارگاه سیلاب با عملیات نجات در آبهای روان، در کارگاه کوهستان با نجات در ارتفاع و مناطق صعب العبور، و در کارگاه اسکان اضطراری با مدیریت اردوگاههای امدادی آشنا شدند.
مدیرعامل هلال احمر استان سمنان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان با تمام توان و امکانات خود آماده خدمترسانی به هموطنان عزیز در شرایط بحرانی است و این مانور گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات امدادی محسوب میشود.
