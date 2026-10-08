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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

عارف: حوزه سلامت در دو جنگ اخیر بهترین عملکرد را داشت

عارف: حوزه سلامت در دو جنگ اخیر بهترین عملکرد را داشت

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: خدمات حوزه سلامت در دو جنگ اخیر، غیر قابل تصور بود و بهترین عملکرد را داشت. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، در مراسم بهره برداری از اولین مرکز جامع درمان سرطان کودکان در بخش دولتی، افزود: بحث اطفال فی نفسه خیلی مهم است و اساتید اطفال نیز اجر ویژه‌ای دارند.

وی با عنوان این مطلب که وحشت سرطان در خانواده ها با هیچ معیاری سنجیده نمی شود، گفت: خوشحالیم در منطقه جنوب شهر شاهد افتتاح این مرکز هستیم.

عارف افزود: خوشحالم که در این مراسم حضور دارم تا یاد بگیریم از افرادی که کار خیر انجام می دهند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ما امروز در شرایط بحران و جنگی قرار داریم، ولی به دلیل حضور خیرین و نیکوکاران، سرپا هستیم.

وی افزود: سرمایه معنوی وقف، کار خیر و ماندگار است و تجمعات شبانه نیز نوعی از وقف ماندگار است.

عارف گفت: افتخار می کنیم در جامعه ای زندگی می کنیم که خیرین حضور دارند. ما می دانیم که هزینه‌های زندگی برای مردم سخت شده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در دو جنگ اخیر، عملکرد حوزه سلامت غیر قابل تصور بود و بهترین عملکرد را داشت.

وی افزود: در جنگ رمضان، حتی یک مورد گزارش از اینکه بیمار در بیمارستان پذیرش نشده باشد و جواب رد شنیده باشد، نداشتیم. 

کد مطلب 6971569
حبیب احسنی پور

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