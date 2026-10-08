عارف: حوزه سلامت در دو جنگ اخیر بهترین عملکرد را داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، در مراسم بهره برداری از اولین مرکز جامع درمان سرطان کودکان در بخش دولتی، افزود: بحث اطفال فی نفسه خیلی مهم است و اساتید اطفال نیز اجر ویژه‌ای دارند.

وی با عنوان این مطلب که وحشت سرطان در خانواده ها با هیچ معیاری سنجیده نمی شود، گفت: خوشحالیم در منطقه جنوب شهر شاهد افتتاح این مرکز هستیم.

عارف افزود: خوشحالم که در این مراسم حضور دارم تا یاد بگیریم از افرادی که کار خیر انجام می دهند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ما امروز در شرایط بحران و جنگی قرار داریم، ولی به دلیل حضور خیرین و نیکوکاران، سرپا هستیم.

وی افزود: سرمایه معنوی وقف، کار خیر و ماندگار است و تجمعات شبانه نیز نوعی از وقف ماندگار است.

عارف گفت: افتخار می کنیم در جامعه ای زندگی می کنیم که خیرین حضور دارند. ما می دانیم که هزینه‌های زندگی برای مردم سخت شده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در دو جنگ اخیر، عملکرد حوزه سلامت غیر قابل تصور بود و بهترین عملکرد را داشت.

وی افزود: در جنگ رمضان، حتی یک مورد گزارش از اینکه بیمار در بیمارستان پذیرش نشده باشد و جواب رد شنیده باشد، نداشتیم.