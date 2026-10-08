به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با دریافت مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۷ رشته‌گرایش جدید را به مجموعه رشته‌های آموزشی خود اضافه کرد.

براساس این مجوز، در مقطع کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر به رشته‌های دانشگاه شیراز افزوده شده است.

در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز چهار رشته‌گرایش آمار اقتصادی، روان‌شناسی مدرسه، تاریخ با گرایش ایران باستان و مهندسی بازرسی فنی راه‌اندازی شده است.

همچنین در مقطع دکتری تخصصی، دو رشته‌گرایش مهندسی هسته‌ای با گرایش کاربرد پرتوها و مهندسی سیستم‌های انرژی به رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز اضافه شده‌اند.

راه‌اندازی این رشته‌ها با هدف توسعه ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مورد نیاز علمی و تخصصی انجام شده است.