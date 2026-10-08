  1. استانها
  2. فارس
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

مهندسی هسته‌ای، انرژی و اپتیک در فهرست رشته‌های جدید دانشگاه شیراز

مهندسی هسته‌ای، انرژی و اپتیک در فهرست رشته‌های جدید دانشگاه شیراز

شیراز- دانشگاه شیراز با مجوز وزارت علوم، ۷ رشته جدید شامل اپتیک و لیزر، آمار اقتصادی، روان‌شناسی مدرسه، تاریخ ایران باستان، بازرسی فنی، مهندسی هسته‌ای و انرژی به رشته‌های خود افزود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با دریافت مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۷ رشته‌گرایش جدید را به مجموعه رشته‌های آموزشی خود اضافه کرد.

براساس این مجوز، در مقطع کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر به رشته‌های دانشگاه شیراز افزوده شده است.

در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز چهار رشته‌گرایش آمار اقتصادی، روان‌شناسی مدرسه، تاریخ با گرایش ایران باستان و مهندسی بازرسی فنی راه‌اندازی شده است.

همچنین در مقطع دکتری تخصصی، دو رشته‌گرایش مهندسی هسته‌ای با گرایش کاربرد پرتوها و مهندسی سیستم‌های انرژی به رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز اضافه شده‌اند.

راه‌اندازی این رشته‌ها با هدف توسعه ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مورد نیاز علمی و تخصصی انجام شده است.

کد مطلب 6971579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها