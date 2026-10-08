کسب رتبه اول ارزیابی آموزش و پرورش استان سمنان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر میرزایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: این اداره کل در آخرین ارزیابی عملکردی دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع وزارت آموزش و پرورش، موفق شد در میان استان‌های سراسر کشور، رتبه اول را در رتبه‌بندی شاخص‌های چهارگانه درآمدهای اختصاصی به دست آورد.

وی تصریح کرد: در این ارزیابی تخصصی که بر اساس شاخص‌های کلیدی نظیر تغییرات درآمدی، نسبت درآمد به فضای سازمانی، نرخ سرانه و درصد تحقق مصوبات صورت گرفته است، استان سمنان با تکیه بر مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق، توانست با کسب بالاترین امتیاز، جایگاه نخست را در هر دو مدل محاسباتی (با و بدون اعمال ضرایب وزنی) از آن خود کند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش سمنان با اشاره به نکات برجسته گزارش نهایی این ارزیابی گفت: پیشتازی استان سمنان در محورهای «نسبت درآمد به فضای سازمانی» و «نرخ سرانه» است که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای زیرساخت‌ها و مدیریت بهینه منابع متناسب با جمعیت دانش‌آموزی در این استان است.

میرزایی افزود: اولویت بعدی مجموعه، افزایش دقت در برآورد و تحقق حداکثری درآمدهای مصوب است تا با ارتقای مستمر این شاخص، جایگاه استان در تمامی محورهای ارزیابی، بیش از پیش مستحکم گردد.