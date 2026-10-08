  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

کسب رتبه اول ارزیابی آموزش و پرورش استان سمنان در کشور

کسب رتبه اول ارزیابی آموزش و پرورش استان سمنان در کشور

سمنان- معاون توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان سمنان گفت: این اداره کل در ارزیابی دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع وزارت آموزش و پرورش رتبه اول کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر میرزایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: این اداره کل در آخرین ارزیابی عملکردی دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع وزارت آموزش و پرورش، موفق شد در میان استان‌های سراسر کشور، رتبه اول را در رتبه‌بندی شاخص‌های چهارگانه درآمدهای اختصاصی به دست آورد.

وی تصریح کرد: در این ارزیابی تخصصی که بر اساس شاخص‌های کلیدی نظیر تغییرات درآمدی، نسبت درآمد به فضای سازمانی، نرخ سرانه و درصد تحقق مصوبات صورت گرفته است، استان سمنان با تکیه بر مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق، توانست با کسب بالاترین امتیاز، جایگاه نخست را در هر دو مدل محاسباتی (با و بدون اعمال ضرایب وزنی) از آن خود کند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش سمنان با اشاره به نکات برجسته گزارش نهایی این ارزیابی گفت: پیشتازی استان سمنان در محورهای «نسبت درآمد به فضای سازمانی» و «نرخ سرانه» است که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای زیرساخت‌ها و مدیریت بهینه منابع متناسب با جمعیت دانش‌آموزی در این استان است.

میرزایی افزود: اولویت بعدی مجموعه، افزایش دقت در برآورد و تحقق حداکثری درآمدهای مصوب است تا با ارتقای مستمر این شاخص، جایگاه استان در تمامی محورهای ارزیابی، بیش از پیش مستحکم گردد.

کد مطلب 6971543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها