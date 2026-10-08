به گزارش خبرنگار مهر، تیم دختران شوتوکان کاراته استان سمنان که برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان البرز و شهر کرج اعزام شده بود، با کسب ۱۷ مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد.

این تیم با هدایت سمیرا سنگسری و شیدا قلی‌زاده، مربیان تیم دختران شوتوکان کاراته استان سمنان، موفق شد هفت مدال طلا، ۶ مدال نقره و چهار مدال برنز در این رقابت‌ها به دست آورد.

شیدا قلی‌زاده، مربی تیم دختران شوتوکان کاراته استان سمنان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان در این مسابقات اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور امسال در استان البرز برگزار شد و دختران کاراته‌کای استان سمنان با عملکرد درخشان خود موفق به کسب ۱۷ مدال شدند.

وی با اشاره به مدال‌های طلای کسب‌شده توسط ورزشکاران سمنانی افزود: هانا ایمانی‌نسب در کاتا انفرادی خردسالان، نفس خیرالدین در کاتا انفرادی نونهالان الف و فاطمه فیض در کاتا انفرادی نونهالان ب موفق به کسب مقام نخست شدند.

مربی تیم شوتوکان استان سمنان ادامه داد: سیده مهدیس میرزاده و فاطمه علی‌پور در کاتا انفرادی نونهالان ب، سحرناز صدفی‌درویش در کاتا انفرادی خردسالان ب و المیرا یوسفی در کومیته نونهالان نیز مقام نخست را کسب کردند تا مجموع مدال‌های طلای استان به هفت مدال برسد.

قلی‌زاده درباره مدال‌های نقره و برنز ورزشکاران استان سمنان نیز گفت: ترانه عبدوس در کاتا انفرادی نونهالان الف، یسنا راستین در کاتا انفرادی خردسالان ب، کوثر راد و آتریسا مردانی در کاتا انفرادی نونهالان ب و پانیسا نوروزیان در کومیته نونهالان الف موفق به کسب مقام دوم شدند.

وی افزود: یسنا راستین در کومیته خردسالان نیز مقام دوم را به دست آورد و در بخش مدال‌های برنز، سحرناز صدفی‌درویش در کومیته خردسالان ب، فاطمه علی‌پور در کومیته نونهالان الف، کیانا راد در کاتا انفرادی خردسالان الف و طناز پرده‌یاقوت در کومیته نونهالان ب صاحب مقام سوم شدند.

قلی‌زاده در پایان تأکید کرد: کسب ۱۷ مدال در مسابقات قهرمانی کشور نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی دختران کاراته‌کای استان سمنان است و امیدواریم با تداوم برنامه‌های آموزشی و تمرینی، شاهد موفقیت‌های بیشتری از این ورزشکاران در رقابت‌های آینده باشیم.