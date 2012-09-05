بانوان کاراته کای اردکانی با 17 مدال در مسابقات کشوری درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح چهارشنبه با حضور رئیس اداره ورزش و امور جوانان و رئیس هیئت کاراته شهرستان اردکان برگزار شد، از تیم اعزامی کاراته بانوان شهرستان که در مسابقات کشوری موفق شدند 17 مقام و مدال را به دست آورند، تقدیر شد.

کاراته کاران اردکانی که در سبک شوتوکان اس کی آی در این رقابت ها شرکت کردند پس از سه روز رقابت در مسابقات کشوری که در استان البرز برگزار شد، با 17 مدال به اردکان بازگشتند.

در این مسابقات مژده افخمی مقام اول کومیته نونهالان، مهسا شاکر مقام دوم کومیته نونهالان، فاطمه واحدیان، نسرین رعیت زاده، کیمیا محمودی، الهام فتاحی مقام سوم کومیته نونهالان، مهسا شاکر، فاطمه حبیبی و زهرا پورعباسی مقام اول کاتا تیمی نونهالان، زینب صداقت مقام اول کومیته نوجوانان، نسرین کاظمیان مقام دوم کومیته نوجوانان و فاطمه حجازی سوم کومیته نوجوانان، سحر انیسی، مرجان فروغی و نسرین رعیت زاده مقام دوم کاتا تیمی نوجوانان و نیره شفیعی مقام سوم کاتا انفرادی را در این مسابقات کسب کردند.

رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان اردکان در این مراسم با تقدیر از زحمات این ورزشکاران گفت: شهرستان اردکان در زمینه ورزش های انفرادی در استان و کشور حرف های زیادی برای گفتن دارد و موفقیت اخیر بانوان کارته کای اردکانی در مسابقات کشوری موید این نکته است.

ابوالفضل کارگر افزود: در سال های گذشته سرمایه گذاری کلانی بر روی رشته های والیبال و فوتبال انجام شد اما نتایج کسب شده مطلوب نبود و از این جهت از این پس علاوه بر حمایت عادلانه از رشته های فوتبال و والیبال، اداره ورزش و امور جوانان این شهرستان بیشتر بر روی ورزش های انفرادی و همگانی تمرکز خواهد داشت.

به گزارش مهر، یکی داوران کاراته شهرستان اردکان در این دوره از مسابقات حضور داشت.