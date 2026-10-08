عباس اسدروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأسیسات نفتی خارگ از زیرساخت‌های مهم و راهبردی صنعت نفت کشور محسوب می‌شود و حفظ آمادگی عملیاتی، ارتقای ایمنی و استمرار فعالیت این مجموعه از اولویت‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران است.

وی افزود: در همین راستا، طرح‌های مختلفی برای بهسازی و نوسازی تجهیزات و تأسیسات، افزایش ضریب ایمنی و ارتقای آمادگی عملیاتی در دستور کار قرار دارد و اجرای این اقدامات به صورت مستمر دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به شرایط ویژه جزیره خارگ گفت: صیانت از تأسیسات و استمرار فعالیت پایانه نفتی خارگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای الزامات ایمنی و آمادگی همه‌جانبه نیروهای عملیاتی است.

اسدروز ادامه داد: کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی ایران در خارگ با وجود شرایط سخت عملیاتی، همواره برای حفظ آمادگی و استمرار صادرات نفت تلاش کرده‌اند و توسعه زیرساخت‌های ایمنی و عملیاتی نیز متناسب با نیازهای روز ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، افزایش تاب‌آوری تأسیسات، کاهش ریسک‌های عملیاتی و تضمین استمرار فعالیت پایانه نفتی خارگ به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت کشور است.