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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

رشد ۱۸ برابری احاله مدیریت طرح‌های مرتعداری در هرمزگان

رشد ۱۸ برابری احاله مدیریت طرح‌های مرتعداری در هرمزگان

بندرعباس - رئیس امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از رشد چشمگیر احاله مدیریت طرح‌های مرتعداری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حیدری کهنعلی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، مدیریت ۱۰ طرح مرتعداری در سطح ۵۶ هزار هکتار از عرصه‌های مرتعی استان به مرتعداران و بهره‌برداران واجد شرایط واگذار شده است.

وی افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود سه هزار هکتار بوده که نشان‌دهنده رشد ۱۸ برابری سطح اراضی احاله‌شده در سال جاری است.

رئیس امور مراتع استان هرمزگان با اشاره به اهمیت مشارکت بهره‌برداران محلی در مدیریت منابع طبیعی گفت: احاله مدیریت طرح‌های مرتعداری زمینه حضور مؤثرتر مرتعداران در حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از مراتع را فراهم می‌کند و گامی مهم در جهت مدیریت پایدار و صیانت از عرصه‌های طبیعی استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6971719

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