جزئیات مراجعه داوطلبان آزمون های دانشنامه پزشکی برای رؤیت پاسخنامه

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاعیه اعلام نتایج مرحله شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. در راستای صیانت از حقوق داوطلبان و رعایت عدالت در فرآیند ارزیابی، امکان رؤیت پاسخنامه رشته هایی که آزمون مبتنی بر رایانه داشته اند و بررسی درخواستهای مرتبط با موارد فنی و اجرایی آن فراهم شده است.

داوطلبان می توانند با توجه به رشته و حوزه آزمون شفاهی خود، زمان و محل مراجعه را که در اطلاعیه مشاهده و صرفاً در زمان و حوزه تعیین شده مراجعه کنند.

نکات مهم

۱- این مرحله صرفاً با هدف فراهم کردن امکان رؤیت پاسخنامه الکترونیک و بررسی موارد فنی و اجرایی مرتبط با پاسخنامه و فرآیند ثبت و محاسبه نتیجه انجام می شود.

۲- با توجه به اینکه اعتراضات علمی مربوط به سؤالات و کلید آنها در مرحله پیشین، در مهلت مقرر توسط مراجع علمی ذیصلاح بررسی و نتایج بررسی های انجام شده در فرآیند تعیین وضعیت داوطلبان لحاظ شده است، این مرحله ناظر بر بررسی مجدد محتوای سؤالات یا کلید سؤالات نخواهد بود.

۳- داوطلبان می توانند با مراجعه به حوزه تعیین شده در زمان مقرر، پاسخنامه خود را رؤیت کرده و در صورت مشاهده هرگونه ابهام، موضوع را در چارچوب فرآیند تعیین شده مطرح کنند.

۴- داوطلبان برخی رشته ها که آزمون آنان به شیوه آسکی یا به بصورت پاسخ نوشتاری و کتبی بوده است، نیازی به مراجعه حضوری به حوزه های برگزاری ندارند. درخواست این دسته از داوطلبان در چارچوب فرآیند قبلی بررسی اعتراضات علمی، مورد بررسی قرار گرفته است.

زمان مراجعه بر اساس حوزه آزمون

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: همه رشته ها، شنبه ۱۸ مهرماه، ساعت ۸ تا ۱۲

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی: همه رشته ها، شنبه ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۱ تا ۱۷

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: همه رشته ها، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۸ تا ۱۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران: همه رشته ها، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۸ تا ۱۱

دانشگاه علوم پزشکی تبریز: همه رشته ها، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۸ تا ۱۲

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی: همه رشته ها، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۸ تا ۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمان: همه رشته ها، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۱۰ تا ۱۴

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: همه رشته ها، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۸ تا ۱۲

زمان مراجعه رشته های تعیین شده در حوزه تهران

رشته های ارتوپدی و زنان و زایمان در شنبه ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۰ تا ۱۲ و رشته های پزشکی پیشگیری و جراحی عمومی در شنبه ۱۸ مهرماه، ساعت ۱۲ تا ۱۴

رشته های بیماری های داخلی و کودکان در یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۸ تا ۱۰ و رشته های رادیولوژی و کودکان در یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۱۰ تا ۱۲