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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

تحقق ۶۶ درصدی تعهدات آموزش فنی‌وحرفه‌ای بوشهر

تحقق ۶۶ درصدی تعهدات آموزش فنی‌وحرفه‌ای بوشهر

بوشهر- مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای بوشهر از تحقق ۶۶ درصد تعهدات آموزشی این اداره‌کل در نیمه نخست سال با اجرای بیش از ۱.۱ میلیون نفر-ساعت آموزش مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالمجید دراهکی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح کارنامه شش ماهه عملکرد آموزشی این مجموعه اظهار داشت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اشتغال و ارتقای بهره‌وری نیروی کار، در نیمه نخست سال جاری با شتاب مطلوبی در سراسر استان دنبال شد و موفق به ثبت عملکرد ۶۶ درصدی نسبت به تعهدات ابلاغی شدیم.

وی افزود: طی این مدت، مجموعاً ۹۹۱ دوره آموزشی در چهار خوشه هدف شامل «صنعت»، «خدمات»، «فرهنگ و هنر» و «کشاورزی» متناسب با نیازهای بومی و بازار کار استان به مرحله اجرا درآمد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به تنوع رشته‌ها و عناوین آموزشی تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما توسعه تنوع آموزش‌ها برای پاسخگویی به سلایق و تقاضای بازار کار است؛ بر همین اساس، در این مدت ۴۲۴ عنوان دوره مهارتی متنوع برگزار شده که در مجموع هفت هزار و ۵۲۵ نفر-دوره را در بر گرفته است.

دراهکی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند در نیمه دوم سال، گام‌های موثرتری در راستای توانمندسازی جوانان جویای کار و توان‌افزایی شاغلین صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان برداشته شود.

کد مطلب 6971657

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