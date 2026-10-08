به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی مهرپویان ظهر پنجشنبه درآیین جشنواره سیب شیروان اظهار کرد: بخش کشاورزی از ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان محسوب می‌شود و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی برگزاری جشنواره سیب را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی شیروان، حمایت از باغداران و تقویت اقتصاد منطقه دانست و افزود: توجه به تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های بومی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش انگیزه کشاورزان برای ادامه فعالیت باشد.

امام جمعه موقت شیروان با تأکید بر ضرورت توجه به زنجیره تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا محصولات کشاورزان با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شود و بخش بیشتری از منافع حاصل از تولید به خود تولیدکنندگان برسد.

حجت الاسلام مهرپویان خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره تولید، فرآوری، بازاررسانی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های شهرستان و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی برگزاری جشنواره سیب را گامی در راستای معرفی محصول سیب شیروان و ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی شهرستان عنوان کرد و گفت: استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان تولید و بازار را فراهم کند.