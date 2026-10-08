بخشدار ارم : کودکان معماران فردای ایران اسلامی هستند

سید حسین جعفری به مناسبت ۱۶ مهرماه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کودک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک این روز به کودکان و خانواده‌ها، بر ضرورت فراهم‌سازی بستر رشد، شکوفایی استعدادها و تأمین امنیت روانی و اجتماعی کودکان تأکید کرد.

بخشدار ارم اظهار کرد: روز جهانی کودک فرصتی ارزشمند برای پاسداشت پاکی و معصومیت کودکان و یادآوری مسئولیت مشترک ما در قبال نسل آینده‌ساز این سرزمین است.

وی با بیان اینکه کودکی زیباترین فصل زندگی و فرصتی برای آموختن، تجربه کردن، پرسیدن و ساختن جهانی سرشار از امید و مهربانی است، افزود: کودکان امروز نه تنها آینده‌سازان فردا، بلکه بخش مهمی از زندگی و جامعه امروز ما هستند و کیفیت زیست، آموزش و تربیت آنان، تصویری از آینده‌ای است که در حال ساختن آن هستیم.

جعفری تصریح کرد: در بخش ارم، اهتمام ما بر آن است که با فراهم‌سازی بسترهای رشد، شکوفایی استعدادها و تأمین امنیت روانی و اجتماعی کودکان، گامی مؤثر در راستای تربیت نسل آینده برداریم.

وی خانواده و مدرسه را دو بال رشد و تعالی فرزندان دانست و گفت: همدلی و همراهی این دو نهاد مقدس، فضایی آرام، با نشاط و پرامید برای کودکان رقم خواهد زد.

بخشدار ارم ضمن تبریک صمیمانه روز جهانی کودک به تمامی کودکان عزیز بخش ارم و خانواده‌های گرانقدر آنان، ابراز امیدواری کرد: لبخند، امنیت، نشاط و امید، سهم همیشگی کودکان این سرزمین باشد.

