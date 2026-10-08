به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت– مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۵ در ۳۰ شهریور و اطلاعیه تمدید ثبت‌نام در ۵ مهر، با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.