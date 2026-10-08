متکی: ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی(IPU) در نشست مجمع عمومی صدوپنجاه‌وسومین دوره این اجلاس که در آروشای تانزانیا برگزار شد، در واکنش به اظهارات تند و هتاکانه نماینده پارلمان آلمان نسبت به جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، گفت: به صحبت‌های آقای جنتلمن آلمانی که بعدازظهر امروز مطرح شد، اعتراضی ندارم و حتی در موضوع خلیج فارس و جنگ‌هایی که وجود دارد، با صحبت‌های ایشان موافقم؛ اما اعتراض من به سخنان بی‌ادبانه خانم آلمانی در جلسه صبح است که خلاف آیین‌نامه و با تصمیم رئیس بی‌تجربه جلسه، به وی فرصت داده شد.

وی افزود: هیئت ایرانی اعتراض خود را نسبت به این برخورد غیرقانونی طی نامه‌ای به رئیس اتحادیه بین‌المجالس (IPU) منعکس کرده است.

رئیس هیئت پارلمانی ایران در ادامه با انتقاد شدید از محتوای سخنان زننده نماینده آلمان، اظهار داشت: درباره حرف‌های بی‌ربط این خانم که با این‌گونه مجامع و قوانین حاکم بر آن آشنایی ندارد، باید گفت که او اراجیف رادیو اسرائیل را در اظهارات خود نشخوار کرد.

متکی تصریح کرد: چنین اقدامی این شائبه را ایجاد می‌کند که این فرد در این اجلاس در راستای اهداف رژیم صهیونیستی عمل می‌کند و باید از خود بپرسد چرا باید تریبون یک مجمع بین‌المللی پارلمانی را به محلی برای تکرار ادعاهای صهیونیست‌ها تبدیل کند.

وی با اشاره به مواضع دولت آلمان در قبال رژیم صهیونیستی، گفت: صدر اعظم آلمان اعلام کرده است که ما کارهای کثیف اسرائیل را انجام می‌دهیم؛ بنابراین، این خانم بی‌ادب و دیگر عوامل صهیونیست‌ها باید بدانند که ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت نخواهد کرد.

رئیس هیئت پارلمانی ایران در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در تانزانیا در پایان پاسخ خود به نماینده آلمان، در حالی که تصویر رهبر شهید و نوه شهید او را روی دست گرفته بود و نشان می داد، تأکید کرد: به رژیم اسرائیل بگویید ملت ایران دندان‌های نتانیاهوی کودک‌کش و ترامپ جنایتکار را خواهد شکست و آنها باید منتظر کیفر جنایات خود باشند. ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و انتقام خون امام شهیدمان، امام خامنه‌ای را خواهیم گرفت.