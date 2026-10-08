تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سپیده جوادی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از مراکز حوزه کودکان در بندرعباس، با اشاره به فعالیت شورای اجتماعی استان اظهار کرد: سیاست‌های کلان حوزه اجتماعی و فرهنگی در شورای اجتماعی استان به ریاست استاندار دنبال می‌شود و آمار رسمی مسائل و آسیب‌های اجتماعی پس از دریافت از مرکز رصد اجتماعی کشور، به عنوان مرجع رسمی این حوزه، در این شورا ارائه و بررسی می‌شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌هایی که در این شورا مورد توجه قرار دارد، آمار ورودی و موجودی کانون‌های اصلاح و تربیت است که خوشبختانه در هرمزگان هم در بخش موجودی و هم ورودی، روند کاهشی داشته‌ایم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان ادامه داد: وضعیت استان در این شاخص‌ها نیز نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و این روند کاهشی، حاصل فعالیت مجموعه‌های مرتبط با حوزه زندان‌ها و همچنین هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای توانمندسازی کودکان و نوجوانان است.

جوادی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کودک‌آزاری گفت: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای اجتماعی استان فعال هستند و موضوعاتی از جمله کودکان کار و خیابان و مسائل مرتبط با حوزه کودک در این کارگروه‌ها بررسی و نتایج آن برای تصمیم‌گیری به شورای اجتماعی استان ارائه می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از طرح‌هایی که از سوی کارگروه اجتماعی و فرهنگی به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال شد، طرح مقابله با کودک‌آزاری بود که پس از طی فرآیندهای قانونی در شورای برنامه‌ریزی مطرح شد و استاندار هرمزگان نیز برای رفع نیازها و چالش‌های این حوزه دستوراتی صادر کرد.

ضرورت تقویت اورژانس اجتماعی در شهرستان‌های هرمزگان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان یکی از مهم‌ترین نیازهای این حوزه را تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی عنوان کرد و گفت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی هرمزگان و فاصله شهرستان‌ها، برخی مناطق از جمله رودان و جاسک به آمبولانس‌های اورژانس اجتماعی نیاز دارند.

جوادی افزود: با دستور استاندار هرمزگان مقرر شده است از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی برای تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی استفاده شود.

وی با اشاره به تجربه تقویت ناوگان اورژانس ۱۱۵ در هرمزگان اظهار کرد: در این زمینه نیز می‌توان از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و خیران با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد تا خدمات اورژانس اجتماعی در نقاط مختلف استان توسعه یابد.

ارائه خدمات مجتمع شوق زندگی پیش از افتتاح رسمی

جوادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی در بندرعباس گفت: پس از ابلاغ مدل موفق مجتمع شوق زندگی مشهد از سوی شورای اجتماعی کشور به استان‌ها، این موضوع در دستور کار شورای اجتماعی هرمزگان قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری دادستانی، دستگاه قضایی، بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط، اقدامات لازم برای راه‌اندازی این مرکز انجام شد و خوشبختانه امروز شاهد شکل‌گیری این هم‌افزایی و ارائه خدمات در این مجموعه هستیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: خدمات این مجتمع حتی پیش از افتتاح رسمی آغاز شده است و دستگاه‌های متولی منتظر برگزاری مراسم افتتاح نمانده‌اند و ارائه خدمات به جامعه هدف را در دستور کار قرار داده‌اند.