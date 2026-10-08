سرخه: اجازه ندادیم حقی از ورزشکاران ناشنوای ایران خورده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرخه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی بچههای ما با سایر تیمها به رقابت پرداختند و با فاصله نزدیک نسبت به تیم دوم توانستند عنوان سوم و مدال برنز را از آن خود کنند.
وی در ادامه افزود: در نزدیکی زمان اهدای مدال متوجه شدیم که اعمالنظر شده است و تیم چین تایپه با این ادعا که فرم لباس تیم ایران یکدست نبوده، اعتراض کرده است.
سرپرست دبیری فدراسیون ورزشهای ناشنوایان خاطر نشان کرد: بعد از اعتراض تیم چین تایپه ما هم معترض شدیم و اعتراضمان را با تصاویر مستندات ویدیویی تسلیم هیأت اجرایی مسابقات کردیم.
سرخه همچنین یادآور شد: ما با تصاویر ویدیویی و مستند گفتیم سایر تیمها نیز چنین شرایطی داشتند و در برخی موارد ست لباس تیمها یکدست نبوده است. ما تأکید کردیم، اگر قرار بر اجرای قانون است، باید برای همه تیمها باشد.
وی ادامه داد: یک کش و قوس سختی بین ما و هیأت اجرایی مسابقات در گرفت و در نهایت توانستیم احقاق حق کرده و مدال برنز تیم ۴ در ۱۰۰ متر امدادیمان برگشت. متأسفانه میخواستند به ناحق مدال را از ما بگیرند که ایستادگی کردیم و جلوی این کار را گرفتیم.
با این اوصاف کار تیم ملی دوومیدانی کشورمان با کسب پنج مدال طلا، سه نقره و چهار برنز (مجموعاً ۱۲ مدال) در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا به اتمام رسید.
سرپرست دبیری فدراسیون ورزشهای ناشنوایان اعلام کرد، مدال برنز تیم ۴ در ۱۰۰ متر ایران با ارائه مستندات به هیئت اجرایی مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا در مالزی به این تیم بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرخه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی بچههای ما با سایر تیمها به رقابت پرداختند و با فاصله نزدیک نسبت به تیم دوم توانستند عنوان سوم و مدال برنز را از آن خود کنند.
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