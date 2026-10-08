سرخه: اجازه ندادیم حقی از ورزشکاران ناشنوای ایران خورده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرخه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی بچه‌های ما با سایر تیم‌ها به رقابت پرداختند و با فاصله نزدیک نسبت به تیم دوم توانستند عنوان سوم و مدال برنز را از آن خود کنند.



وی در ادامه افزود: در نزدیکی زمان اهدای مدال متوجه شدیم که اعمال‌نظر شده است و تیم چین تایپه با این ادعا که فرم لباس تیم ایران یکدست نبوده، اعتراض کرده است.



سرپرست دبیری فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان خاطر نشان کرد: بعد از اعتراض تیم چین تایپه ما هم معترض شدیم و اعتراض‌مان را با تصاویر مستندات ویدیویی تسلیم هیأت اجرایی مسابقات کردیم.



سرخه همچنین یادآور شد: ما با تصاویر ویدیویی و مستند گفتیم سایر تیم‌ها نیز چنین شرایطی داشتند و در برخی موارد ست لباس تیم‌ها یکدست نبوده است. ما تأکید کردیم، اگر قرار بر اجرای قانون است، باید برای همه تیم‌ها باشد.



وی ادامه داد: یک کش و قوس سختی بین ما و هیأت اجرایی مسابقات در گرفت و در نهایت توانستیم احقاق حق کرده و مدال برنز تیم ۴ در ۱۰۰ متر امدادی‌مان برگشت. متأسفانه می‌خواستند به ناحق مدال را از ما بگیرند که ایستادگی کردیم و جلوی این کار را گرفتیم.



با این اوصاف کار تیم ملی دوومیدانی کشورمان با کسب پنج مدال طلا، سه نقره و چهار برنز (مجموعاً ۱۲ مدال) در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا به اتمام رسید.