به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نریمانی با تشریح اقدامات واحد آموزش و ترویج این اداره در نیمه نخست سال اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی و ترویجی با هدف فرهنگ‌سازی، جلب مشارکت جوامع محلی و افزایش همکاری مجریان طرح‌ها و بهره‌برداران در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی اجرا شده است.

اجرای ۲۱ پویش مردمی در خرم‌آباد

وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۱ پویش مردمی در سطح شهرستان خرم‌آباد برگزار شده و در کنار آن، بیش از ۱۰ جلسه آموزشی تخصصی برای مجریان و بهره‌برداران طرح‌های منابع طبیعی تشکیل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌آباد گفت: اجرای این برنامه‌ها با هدف ارتقای آگاهی عمومی، تقویت فرهنگ حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و استفاده از ظرفیت مردم در صیانت از عرصه‌های ملی انجام شده است.

مجریان و بهره‌برداران؛ شرکای اصلی طرح‌های منابع طبیعی

نریمانی با اشاره به نقش مجریان و بهره‌برداران در اجرای طرح‌های منابع طبیعی ادامه داد: این افراد از شرکای اصلی اداره منابع طبیعی در اجرای طرح‌های جنگلداری، آبخیزداری و مرتعداری به شمار می‌روند و در قالب قراردادهای قانونی با اداره همکاری می‌کنند.

وی بیان کرد: قرق مرتع، کاشت گیاهان مرتعی و اجرای پروژه‌های عمرانی و حفاظتی از جمله زمینه‌هایی است که مجریان و بهره‌برداران در آنها مشارکت دارند و استمرار این همکاری‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف حفاظتی منابع طبیعی دارد.

تقدیر از حافظان افتخاری طبیعت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت مشارکت خودجوش مردم در حفاظت از طبیعت خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان افرادی حضور دارند که بدون چشم‌داشت مالی و به‌صورت داوطلبانه در حفاظت از جنگل‌ها، بذرکاری، نهال‌کاری و اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی مشارکت کرده‌اند.

نریمانی افزود: این حافظان افتخاری و فعالان مردمی با دغدغه‌مندی و احساس مسئولیت، نقش مؤثری در صیانت از سرمایه‌های ملی دارند و فعالیت‌های آنها شایسته تقدیر و حمایت است.

بر همین اساس، سه تن از حافظان و فعالان نمونه منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد شامل عسگر یاردار، حسین سپهوند و خلیل جمشیدی به عنوان نمونه‌های برتر منابع طبیعی معرفی و برای تقدیر از خدمات آنان انتخاب شدند.

دعوت از مردم برای مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌آباد با دعوت از شهروندان، طبیعت‌دوستان و دوستداران منابع طبیعی برای مشارکت در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اعلام کرد: سامانه‌های ارتباط مردمی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات، تصرفات و حوادث احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی هستند.

این اداره بر تداوم مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و تقویت فرهنگ منابع طبیعی در شهرستان تأکید دارد.