هواشناسی هشدار داد؛ بارش و احتمال سیلاب در مازندران

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۳ اداره کل هواشناسی مازندران، یک سامانه بارشی از بعدازظهر شنبه وارد استان می‌شود و فعالیت آن تا بعدازظهر یکشنبه ۱۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه تمامی مناطق مازندران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامد آن می‌تواند به صورت رگبار باران، رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید موقتی بروز کند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی، گفت: افزایش روان‌آب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها از مخاطرات مورد انتظار در مدت فعالیت سامانه بارشی است.

محمدی همچنین نسبت به احتمال وقوع صاعقه و کاهش دید در مناطق مرتفع هشدار داد و ادامه داد: در پی وزش باد شدید موقتی نیز احتمال آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم، تابلوها و برخی تجهیزات وجود دارد و بخش‌هایی از حوزه کشاورزی نیز ممکن است تحت تأثیر شرایط جوی قرار گیرد.

وی از شهروندان خواست از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و افزود: با توجه به احتمال افزایش جریان آب، هرگونه حضور در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محورهای مواصلاتی اظهار کرد: رانندگان هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محورهای کوهستانی و مناطق مرتفع، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، نسبت به شرایط ناپایدار جوی و کاهش دید احتمالی توجه داشته باشند.

محمدی همچنین از شهروندان و گردشگران خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق پرخطر و ارتفاعات خودداری کنند.

وی بر ضرورت مقاوم‌سازی سازه‌های کم‌مقاوم نیز تأکید کرد و گفت: لازم است نسبت به ایمن‌سازی تابلوها، تجهیزات و سایر سازه‌هایی که در برابر وزش باد آسیب‌پذیر هستند، پیش از آغاز فعالیت سامانه اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران از کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی نیز خواست تمهیدات پیشگیرانه لازم را برای حفاظت از محصولات، ماشین‌آلات و تأسیسات کشاورزی در نظر بگیرند.

محمدی خاطرنشان کرد: هنگام وقوع رعدوبرق، شهروندان باید از حضور در فضای باز، مناطق مرتفع و مجاورت درختان بلند و سازه‌هایی که احتمال برخورد صاعقه با آنها وجود دارد، پرهیز کنند.

وی در پایان بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان برای مواجهه با پیامدهای احتمالی سامانه بارشی تأکید کرد و گفت: سایر اقدامات پیشگیرانه نیز متناسب با شرایط محلی و وضعیت جوی هر منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.