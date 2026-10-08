امیر ایرانی: امنیت تنگه هرمز بر آمادگی مدافعان کشور استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار شهرام ایرانی به مناسبت ۱۶ مهر روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: دریا برای ایران اسلامی بزرگ، عرصه‌ای از منافع حیاتی و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های صیانت از امنیت و اقتدار ملی است؛ جبهه‌ای که پاسداری از آن، مردانی را می‌طلبد که ایمان و دانش را با شجاعت و آمادگی درآمیزنند و در لحظه خطر، بی‌درنگ در میدان حاضر شوند.

در ادامه این پیام آمده است: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سالیان حضور و مجاهدت در پهنه نیلگون خلیج فارس، با اتکا به توان داخلی و روحیه جهادی، سهمی مؤثر در پاسداری از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت آبراه راهبردی هرمز ایفا نموده است. این مسئولیت در جنگ رمضان و نبرد هرمز اهمیتی دوچندان یافت؛ هنگامی که رزمندگان دریادل، در برابر تجاوز دشمن سفاک آمریکایی ـ صهیونیستی، با هوشیاری و شهامت به دفاع از حریم و منافع کشور پرداختند و بار دیگر نشان دادند که امنیت این پهنه راهبردی، بر اراده و آمادگی مدافعان سلحشور ایران اسلامی استوار است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیام خود آورده است: یکی از جلوه‌های ارزشمند این عرصه، هم‌افزایی و هماهنگی نیروهای دریایی سپاه و ارتش در دفاع از منافع ملی بود؛ همدلی و همکاری که ظرفیت‌های دو نیروی مقتدر دریایی کشور را در خدمت یک هدف مشترک قرار داد؛ دفاع از ایران عزیز و پاسداری از عزت و امنیت ملت شریف. این وفاق، در امتداد سیره و مکتب نورانی قائد شهید امت حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) و برمدار تبعیت از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) استمرار و تجلی بیشتری یافته و حاصل آن پیوند ایمان، آمادگی، توانمندی بومی و وحدت فرماندهی در دفاع از ایران بزرگ اسلامی است.

دریادار ایرانی در ادامه این پیام یادآور شده است: اینجانب و همرزمان ولایتمدار در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری و شهدای جنگ رمضان، فرارسیدن شانزدهم مهرماه روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به جنابعالی، فرماندهان، رزمندگان و کارکنان غیور آن نیرو و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در سایه توجهات ویژه اهل بیت(ع)، حضرت ولی عصر(عج)، امام شهید بسیار عزیز امت (قدس‌سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) مسئلت می‌نماییم.