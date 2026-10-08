پزشکیان: مصمم هستیم تا جنگ اقتصادی دشمن را هم به شکست بکشانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه شانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ در نشست سراسری با فرماندهان انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن درود به روان پاک بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و همه شهدای راه امنیت و استقلال کشور، به‌ویژه شهدای فراجا، اظهار داشت: برای قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شما در دفاع از امنیت کشور در این جمع حاضر شده‌ایم.

رئیس‌جمهور با اشاره به کلام امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) درباره جایگاه نیروهای نظامی به‌عنوان زینت حکومت، دژ مستحکم و مایه عزت و سربلندی، خاطرنشان کرد: شما در عمل ثابت کردید که هم زینت کشور بوده‌اید، هم دژ مستحکم آن و هم عزت و سربلندی آفریده‌اید.

پزشکیان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب پس از حمله نظامی به کشور، تصریح کرد: دشمن تلاش داشت پس از حمله نظامی، کشور را به آشوب بکشاند، اما شما با تلاش شبانه‌روزی از کیان کشور دفاع کردید، نقشه دشمن را خنثی و آنان را ناامید کردید و این مجاهدت شایسته قدردانی است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبری و فرماندهان و هدف قرار دادن مراکز امنیتی و انتظامی می‌تواند به اهداف خود در ایجاد آشوب داخلی دست یابد، ادامه داد: آنها حمله کردند، اما شما مجاهدانه ایستادید، مردم به میدان آمدند و مبعوث شدند و ایران سرافراز شد.

پزشکیان با اشاره به بازدید خود از ساختمان‌های تخریب‌شده فراجا در جریان جنگ اخیر، این حملات را نمادی روشن از خوی وحشی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: کسانی که ادعای حقوق بشر دارند، در عمل چیزی جز زور و قلدری برایشان اهمیت ندارد.

کشورهای منطقه تصور نمی‌کردند ایران بتواند مقابل هجوم وحشیانه‌ دشمن دوام بیاورد

رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر نگاه بسیاری از کشورهای جهان به ایران پس از تحولات اخیر، اظهار داشت: امروز سران بسیاری از کشورها که با ما دیدار دارند، با نگاه دیگری به ایران می‌نگرند و هیچ‌یک از کشورهای منطقه تصور نمی‌کردند ایران بتواند در مقابل چنین هجوم وحشیانه‌ای دوام بیاورد.

پزشکیان با قدردانی از ملت ایران و همراهی مردم با نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، بیان کرد: بیش از هفت ماه است که مردم در خیابان‌ها هستند و در کنار شما از امنیت و اقتدار نظام دفاع می‌کنند؛ مردمی هم که با وجود همه مشکلات و گلایه‌ها، با دشمن همراهی نکردند و پای ایران ایستادند، شایسته قدردانی هستند.

رئیس‌جمهور با اشاره به جنگ اقتصادی سنگین دشمن علیه کشور، خاطرنشان کرد: هر فشار و تحریمی که توانستند علیه ما اعمال کردند تا نتوانیم به مردم خود خدمت کنیم، اما ما مصمم هستیم با تمام توان به مردم خدمت کنیم و نیازهای آنان را مرتفع سازیم. تا مردم را داریم، از هیچ خطر و دشمنی هراس نداریم و مردم نیز باید بدانند که ما برای حکومت کردن بر آنها نیامده‌ایم، بلکه برای خدمتگزاری آمده‌ایم.

تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف، نیازی به واردات انرژی نخواهیم داشت

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه در کاستن از فشارهای دشمنان، بر ضرورت رعایت الگوی مصرف و پرهیز از بد مصرفی تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم مقداری مصرف را کنترل کنیم، به هیچ چیز نیاز نخواهیم داشت؛ هم معیشت مردم را تأمین می‌کنیم و هم تمام نیازهای کشور را برطرف خواهیم کرد. فقط کافی است کمی درست مصرف کنیم و منابع کشور را هدر ندهیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به آمارهای مربوط به میزان مصرف انرژی، اظهار داشت: بر اساس آمارها، تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف، رقم قابل توجهی ذخیره خواهد شد و دیگر نیازی به واردات انرژی نخواهیم داشت.

پزشکیان با قدردانی از اقدامات نیروی انتظامی در مقابله با قاچاق سوخت، تصریح کرد: در این زمینه کمک بسیار بزرگی کردید و اقدامات شما آثار قابل توجهی داشته است. اگر برنامه دولت برای یک روز بدون خودرو به کل کشور تسری داده شود، روزانه ۱۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی خواهیم داشت و می‌توانیم با عزت و سربلندی از این برهه عبور کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد مختلف جنگ علیه کشور، خاطرنشان کرد: جنگ نظامی قابل مشاهده است، اما جنگ اقتصادی قابل مشاهده نیست و به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر است؛ با این حال، ما مصمم و متعهد هستیم با تمام وجود به مردم خدمت کنیم و جنگ اقتصادی دشمن را نیز به شکست بکشانیم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف سوخت، اظهار داشت: به تمام دستگاه‌های اجرایی گفته‌ام که نه با دستور، بلکه با خواهش، کارمندان را به همراهی و کمک دعوت کنند تا بتوانیم در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنیم.

معتقدیم مسجد یک دولت محلی است

رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی شهرداری تهران در این زمینه گفت: شهرداری تهران همراهی بسیار خوبی داشته و قول تامین سرویس مورد نیاز کارمندان را داده است. همچنین جابه‌جایی و اصلاح ساختار اداری به منظور کاهش ترددها از دیگر اقداماتی است که شما نیز می‌توانید در این زمینه به ما کمک کنید.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در مواجهه با تنش‌های اجتماعی، بیان کرد: برای تنش‌های اجتماعی می‌توانید پیشگیرانه عمل کنید و در این مسیر از ظرفیت مسجدمحوری و محله‌محوری بسیار کمک بگیرید. به اعتقاد ما، مسجد یک دولت محلی است و کسانی که متولی مساجد هستند می‌توانند به نیازمندان، گرفتاران و مسائل امنیت و سلامت مردم رسیدگی کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد کشور، خاطرنشان کرد: ۸۰ هزار مسجد داریم و اگر این ظرفیت احیا شود، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها اثربخش باشد و یکی از بخش‌هایی که می‌تواند از این ظرفیت بهره‌مند شود، کمک به تأمین امنیت است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه دستگیری از محرومان و رفع مشکلات گرفتاران، وظیفه مسلمانی است، اظهار داشت: اگر این مهم محقق شود، خلافکاران شرمنده می‌شوند، دست از کار خلاف می‌کشند و خود مردم نگهبان و پاسدار امنیت خواهند شد. اگر مردم باشند و ملت به میدان بیاید، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را زمین‌گیر کند.

رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد: می‌توانید شعار «هر خانه یک دیده‌بان امنیت و پاسدار رفاه و آسایش محله» را راه بیندازید تا مشارکت عمومی در تأمین امنیت و ارتقای کیفیت زندگی در محلات تقویت شود.

پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در صیانت از تولید و اشتغال، تصریح کرد: امروز دولت شعاری را سرلوحه برنامه خود قرار داده است که اگر لازم شد، انرژی دستگاه‌های دولتی قطع شود، اما تامین انرژی تولید قطع نشود؛ چرا که اگر تولید متوقف شود، کارمندان بیکار می‌شوند، نارضایتی افزایش می‌یابد و تنش‌های اجتماعی آغاز خواهد شد.

رئیس‌جمهور عزت کشور را در ایستادگی در برابر دشمن و اتکای به ملت دانست و اظهار داشت: عزت ما این است که در مقابل دشمن سر خم نکنیم و ملت مقتدری که حاضر است جان خود را فدای کشور کند، قطعاً در این مسیر بیش از همه همراهی خواهد کرد.

امروز، وحدتی استثنایی میان سران قوا وجود دارد

پزشکیان در پایان با قدردانی از فرماندهان و نیروهای انتظامی و همراهی و همدلی سردار رادان، فرمانده کل فراجا، با دولت، خاطرنشان کرد: از همراهی و همدلی شما با دولت سپاسگزارم؛ بدون همکاری شما نمی‌توانستیم بسیاری از این موفقیت‌ها را به دست آوریم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان همه ارکان نظام، گفت: با هم می‌توانیم این مسیر را طی کنیم؛ سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی، دولت، مجلس و قوه قضاییه، همه ما هستیم و اگر ما یکی شویم، آنها هرگز نخواهند توانست ما را تسلیم کنند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه همه مردم ایران اعضای یک سرزمین و یک خانه هستند، اظهار داشت: ما همه اهل یک سرزمین و یک خانه هستیم، هرچند سلایق مختلف داریم؛ بنابراین باید از برخوردهای تند و سلبی پرهیز کنیم، چرا که این روش‌ها به نتیجه نمی‌رسد و بلکه اثر معکوس دارد. با رفتار خوب می‌شود جامعه را هدایت کرد.

رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری مردم، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور، تصریح کرد: امیدوارم با همکاری شما، مردم عزیز و همه بخش‌ها و نهادها، این مسیر را ادامه دهیم. امروز وحدت استثنایی میان سران قوا وجود دارد و از آقای اژه‌ای و آقای قالیباف نیز قدردانی می‌کنم؛ تاب‌آوری امروز دولت، نتیجه همراهی و همدلی است.

پزشکیان در پایان با قدردانی مجدد از فرماندهان و نیروهای انتظامی تأکید کرد: به شما افتخار می‌کنیم؛ شما مایه عزت و سربلندی کشور هستید. دولت در خدمت شماست و هر کاری که بتواند برای رفع نیازهای شما انجام خواهد داد تا بتوانیم با هم این مسیر را تا قله طی کنیم.