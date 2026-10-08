چمران: واژه «تسلیم» نباید به ذهن ما خطور کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از سردیس شهید والامقام، سردار محمدسعید ایزدی (معروف به حاج رمضان)، همزمان با سالروز عملیات ۷ اکتبر و با حضور خانواده آن شهید گرانقدر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سیدمرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جمعی از شهروندان در میدان فلسطین برگزار شد.

چمران در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهید ایزدی اظهار کرد: این شهید در روز ۳۱ خردادماه به فیض شهادت نائل آمد؛ روزی که سالروز شهادت دکتر چمران در سال ۱۳۶۰ نیز هست. یاد و نام هر دو شهید و همه شهدا را گرامی می‌داریم و امیدواریم شایسته باشیم راه شهدا را ادامه دهیم تا به پیروزی بزرگ، یعنی سقوط رژیم صهیونیستی، نتانیاهو، ترامپ و یاران آنها برسیم.

وی افزود: البته می‌دانیم که وارث همه این پیروزی‌ها، شهادت‌ها و شجاعت‌ها خواهیم بود و انتقام شهدا را از این خونخواران خواهیم گرفت و به دنیا نشان خواهیم داد که مقاومت اسلامی پیروز خواهد بود.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: حضور ملت ایران در این دویست و چند شب، نشان‌دهنده غیرت ملت اسلامی است. این شهدا به اوج ملکوت اعلی پیوستند و ما نیز باید راه مقاومت، استقامت و پیروزی این شهدا را ادامه دهیم.

چمران اضافه کرد: نباید حتی واژه و مفهوم «تسلیم» به ذهن ما خطور کند؛ چه رسد به اینکه بگوییم «ما تسلیم نمی‌شویم». از مردم و مسئولانی که این کلمات را تکرار می‌کنند خواهش می‌کنم دوباره آن را نگویند، چراکه تنها فکر و هدف ما باید پیروزی باشد

سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶، در این مراسم با اشاره به ضرورت حضور نمادهای مقاومت در فضاهای عمومی پایتخت گفت: برخی نام‌ها فراتر از یک دوره زمانی، به بخشی از هویت و حافظه جمعی یک ملت تبدیل می‌شوند. شهید محمدسعید ایزدی از زمره مجاهدانی است که بیش از سه دهه، بی‌ادعا و به دور از هیاهوی رسانه‌ای، تمام توان خود را صرف تقویت جبهه مقاومت و دفاع از مظلومیت فلسطین کرد؛ او مصداق بارز مردی بود که غزه را در هیچ شرایطی تنها نگذاشت.

وی افزود: حاج رمضان، متعلق به نسلی از فرماندهان است که عمر خود را وقف آرمان‌های بلند اسلام و امنیت منطقه کردند. اگرچه شاید نام او برای بسیاری کمتر شنیده شده باشد، اما نقش‌آفرینی‌های او در تاریخ معاصر منطقه، ستون‌های استواری از مقاومت را بنا نهاد.

شهردار منطقه ۶ تأکید کرد: میدان فلسطین برای تهران، فراتر از یک نام، یک نشان شهری و بخشی از حافظه تاریخی شهروندان است. وظیفه ما در مدیریت شهری این است که پیوند میان فضای عمومی شهر و حافظه جمعی مردم را حفظ کنیم. نصب سردیس حاج رمضان، تلاشی است تا روایت مردانی که برای ایستادگی در برابر ظلم عمر خود را سپری کردند، در هیاهوی زمان به دست فراموشی سپرده نشود و نمادی برای نسل‌های آینده باقی بماند.

در پایان این مراسم، با حضور خانواده شهید محمدسعید ایزدی و جمعی از مسئولان از سردیس این شهید مقاومت در میدان فلسطین تهران رونمایی شد.