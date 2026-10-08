به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان زنجان، با اشاره به ظرفیت گسترده بخش تعاون گفت: یک‌هزار و ۳۳۵ تعاونی فعال در ۱۵ رشته و ۱۱۰ گرایش در استان فعالیت دارند و این مجموعه علاوه بر برخورداری از سرمایه اقتصادی، از سرمایه اجتماعی قابل توجهی برخوردار است.

وی با بیان اینکه توسعه تعاون نیازمند فراهم شدن بسترهای حمایتی است، افزود: تأمین مالی ارزان‌قیمت، تخفیف‌های مالیاتی و مشوق‌هایی که در سند توسعه بخش تعاون پیش‌بینی شده است باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و این حمایت‌ها به عنوان حقوق قانونی بخش تعاون دنبال شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها در اقتصاد استان ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و فعالیت تعاونی‌های برتر در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد این بخش توان ارزش‌آفرینی بالایی دارد و باید زمینه حضور آن‌ها در بازارهای بزرگ‌تر فراهم شود.

صادقی یکی از مسائل مهم بخش تعاون استان را انعکاس نیافتن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در آمارهای زنجان دانست و گفت: بخشی از صادرات تعاونی‌های استان از گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود و به همین دلیل در آمار صادرات زنجان دیده نمی‌شود.

وی افزود: بخشی از گردش مالی شرکت‌ها نیز خارج از استان انجام می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود تصویر کاملی از ظرفیت اقتصادی تعاونی‌های زنجان در آمارهای رسمی ثبت نشود؛ بنابراین باید موانع موجود شناسایی و برای انتقال و ثبت فعالیت‌های اقتصادی در داخل استان برنامه‌ریزی شود.

استاندار زنجان همچنین وجود تعاونی‌های راکد را از مسائل قابل توجه این بخش عنوان کرد و گفت: وجود تعداد قابل توجهی تعاونی راکد قابل پذیرش نیست و باید وضعیت این مجموعه‌ها در شورای توسعه تعاون استان به صورت دقیق بررسی و آسیب‌شناسی شود.

صادقی پیشنهاد کرد مرکزی برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر روند احیا و توسعه تعاونی‌های دارای توجیه اقتصادی شکل بگیرد تا ظرفیت‌های این مجموعه‌ها شناسایی و زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه فعالیت فراهم شود.

تعاونی‌ها باید با روش‌های جدید تأمین مالی آشنا شوند

وی با اشاره به تغییر شیوه‌های تأمین مالی در اقتصاد کشور اظهار کرد: مدل‌های جدید تأمین مالی در حال توسعه است و نظام بانکی نیز برای استفاده از این ظرفیت‌ها آمادگی‌هایی دارد؛ بنابراین مدیران تعاونی‌ها باید با سازوکارهای جدید تأمین مالی آشنا شوند.

استاندار زنجان بر ضرورت ایفای کامل سهم تکلیفی نظام بانکی در حوزه تعاون نیز تأکید کرد و گفت: لازم است نشست مشترکی با حضور شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان بخش تعاون برگزار شود تا مسائل بانکی تعاونی‌ها به صورت مشخص مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

صادقی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان گفت: در برخی حوزه‌ها زنجان به مازاد تولید رسیده و این ظرفیت می‌تواند به توسعه صادرات تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت بخش تعاون استان تنها یک ظرفیت اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌ای اجتماعی است که باید با حمایت‌های قانونی، تأمین مالی مناسب و رفع موانع اداری به ارزش‌آفرینی بیشتر برسد، افزود: زنجان با وجود نداشتن مرز دریایی، در تولید محصولات شیلاتی رتبه چهارم کشور را دارد و سالانه حدود ۲۲ هزار تن ماهی سردابی و قزل‌آلا در استان تولید می‌شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه صادرات این محصولات نیازمند انتقال سریع و حفظ تازگی محصول است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل هوایی می‌تواند زمینه صادرات این محصولات را فراهم کند و این موضوع یکی از مزیت‌های قابل توجه استان به شمار می‌رود.

وی بر ضرورت ورود تعاونی‌ها به حوزه‌های دارای مزیت تأکید کرد و گفت: باید زمینه فعالیت تعاونی‌ها در زنجیره‌های تولید، فرآوری و صادرات محصولات مزیت‌دار استان فراهم شود.

صادقی هوشمندسازی فرایندهای بخش تعاون در بستر سامانه جامع تعاون را ضروری دانست و اظهار کرد: حرکت به سمت هوشمندسازی اجتناب‌ناپذیر است و هرچه سریع‌تر در این مسیر حرکت کنیم، بسیاری از فرایندها تسهیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکلات سامانه‌ها قابل حل است، افزود: باید موانع موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود تا استفاده از فناوری به تسهیل فعالیت تعاونی‌ها منجر شود.

استاندار زنجان همچنین شفافیت را یکی از الزامات حفظ اعتماد در بخش تعاون عنوان کرد و گفت: تعاونی‌ها باید عملکرد خود را به صورت روشن به اعضا گزارش دهند؛ چرا که سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه این بخش است و آسیب دیدن این سرمایه می‌تواند پیامدهایی فراتر از زیان اقتصادی داشته باشد.

صادقی رعایت اخلاق حرفه‌ای در رقابت میان تعاونی‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: رقابت باید در چارچوب اخلاق حرفه‌ای و صنفی انجام شود و تعاونی‌ها نباید فرصت فعالیت را از یکدیگر سلب کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه بازار تعاونی‌های استان خاطرنشان کرد: بازار فعالیت تعاونی‌های زنجان نباید به داخل استان محدود شود، بلکه باید به بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی متصل شود تا از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد یک بازی برد-برد و بهره‌مندی همه فعالان بخش تعاون استفاده شود.

در پایان این آیین از ۱۸ شرکت تعاونی برتر استان زنجان تجلیل شد.