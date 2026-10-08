صدور ۶۷ مجوز قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از تولید و تسهیل امور سرمایه‌گذاری، مدیریت امور اراضی استان در سه‌ماهه دوم سال جاری، اقدامات مؤثری برای پاسخگویی به نیازهای بخش کشاورزی و صنعت انجام داده است.

صدور مجوزهای تغییر کاربری پس از بررسی کارشناسی

وی افزود: در بازه زمانی سه‌ماهه دوم سال، ۶۷ درخواست تغییر کاربری اراضی که با ضوابط قانونی مطابقت داشتند، پس از طی مراحل بررسی کارشناسی و فنی مورد موافقت قرار گرفتند و مجوزهای قطعی آن‌ها صادر شد.

مدیر امور اراضی لرستان تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای قانونی برای متقاضیانی که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب ضوابط دنبال می‌کنند، از جمله اقدامات این مدیریت در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

توسعه نباید به قیمت تخریب منابع خاک تمام شود

کردعلیوند با اشاره به اهمیت رعایت حریم‌ها و جلوگیری از پراکندگی اراضی کشاورزی گفت: توسعه نباید به قیمت تخریب منابع ارزشمند خاک تمام شود؛ بنابراین تلاش ما این است که مسیر تغییر کاربری قانونی را برای متقاضیانی که فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب قانون دنبال می‌کنند، هموار کنیم.

وی افزود: سامان‌دهی فرآیند تغییر کاربری قانونی می‌تواند زمینه را برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی به مسیرهای قانونی فراهم کرده و از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و محدوده‌های تعیین‌شده جلوگیری کند.

نظارت جدی بر اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز

مدیر امور اراضی لرستان ادامه داد: در کنار تسهیل امور در بخش‌های قانونی، واحد حفاظت اراضی استان با جدیت بر اراضی کشاورزی نظارت دارد و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وسازهای متجاوزانه برخورد می‌کند.

کردعلیوند خاطرنشان کرد: مدیریت امور اراضی استان با ترکیب دو رویکرد خدمات‌رسانی هوشمند و نظارت جدی، به دنبال مدیریت صحیح و پایدار اراضی و صیانت از منابع ارزشمند کشاورزی لرستان است.