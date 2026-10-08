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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

توقیف یک فروند شناورحامل احشام قاچاق در قشم 

توقیف یک فروند شناورحامل احشام قاچاق در قشم 

بندرعباس- فرمانده پایگاه دریابانی قشم از کشف ۴۲ راس احشام قاچاق در شهرستان قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد میرزایی، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم طی عملیاتی حین گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظی به یک فروند شناورغیرمجاز برخورد کردند.

وی ادامه داد: مرزبانان بلافاصله شناور را تعقیب و با تنگ کردن عرصه بر قاچاقچیان و سرنشینان قایق را به ناچار توقف کردندکه در این رابطه تعداد ۲ نفر متهم دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم، در خاتمه گفت: در بازرسی از محل یک فروند شناورغیرمجاز را توقیف و تعداد ۴۲ راس احشام قاچاق از نوع گوسفند کشف کردند.

وی تاکید کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآوردکرده اند.

کد مطلب 6971838

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