به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست‌های کلان دستگاه قضا مبنی بر نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با حضور در شهرستان دشتی، ضمن دیدار با امام جمعه این شهرستان، احکام صلح‌یاری را به جمعی از طلاب و روحانیون برجسته اعطا کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه روحانیون در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد صلح در جامعه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت عظیم جامعه روحانیت و معتمدین محلی، راهکاری راهبردی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و ترویج فرهنگ گذشت است.

وی در ادامه افزود: این اقدام برای نخستین بار در سطح کشور با اعطای احکام به قریب به ۳۰ نفر از طلاب و روحانیون شهرستان دشتی عملیاتی شده است تا با بهره‌گیری از نفوذ کلام و جایگاه معنوی این عزیزان، گام‌های موثری در مسیر اصلاح ذات‌البین و توسعه عدالت ترمیمی برداشته شود.

گفتنی است، در حاشیه این نشست، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اهتمام امام جمعه دشتی در پیشبرد اهداف دستگاه قضا تقدیر کرد.