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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

احکام صلح‌یاری طلاب و روحانیون شهرستان دشتی صادر شد

احکام صلح‌یاری طلاب و روحانیون شهرستان دشتی صادر شد

بوشهر- در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش احکام صلح‌یاری برای تعداد ۳۰ نفر از طلاب و روحانیون شهرستان دشتی برای اولین بار در کشور صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست‌های کلان دستگاه قضا مبنی بر نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با حضور در شهرستان دشتی، ضمن دیدار با امام جمعه این شهرستان، احکام صلح‌یاری را به جمعی از طلاب و روحانیون برجسته اعطا کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه روحانیون در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد صلح در جامعه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت عظیم جامعه روحانیت و معتمدین محلی، راهکاری راهبردی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و ترویج فرهنگ گذشت است.

وی در ادامه افزود: این اقدام برای نخستین بار در سطح کشور با اعطای احکام به قریب به ۳۰ نفر از طلاب و روحانیون شهرستان دشتی عملیاتی شده است تا با بهره‌گیری از نفوذ کلام و جایگاه معنوی این عزیزان، گام‌های موثری در مسیر اصلاح ذات‌البین و توسعه عدالت ترمیمی برداشته شود.

گفتنی است، در حاشیه این نشست، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اهتمام امام جمعه دشتی در پیشبرد اهداف دستگاه قضا تقدیر کرد.

کد مطلب 6971839

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