به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در فضای مجازی، خطاب به سران دولت تروریستی آمریکا نوشت: «او هنوز جنگ را در مهدکودک پنتاگون نقاشی می‌کند؛ غافل از اینکه جهان را با سخنرانی و نمایش نمی‌توان تقسیم کرد. «میدان» حرف آخر را می‌زند. فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می کند.‌ دیروز دریای عمان، امروز اقیانوس هند و فردا خلیج خوک ها. اشتباهی سربزند تقسیم‌بندی جدیدی خواهید دید.»