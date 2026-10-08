  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

سردار ابن‌الرضا خطاب به سران دولت آمریکا: «میدان» حرف آخر را می‌زند

سردار ابن‌الرضا خطاب به سران دولت آمریکا: «میدان» حرف آخر را می‌زند

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطاب به سران دولت تروریستی آمریکا نوشت: «میدان» حرف آخر را می‌زند و فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در فضای مجازی، خطاب به سران دولت تروریستی آمریکا نوشت: «او هنوز جنگ را در مهدکودک پنتاگون نقاشی می‌کند؛ غافل از اینکه جهان را با سخنرانی و نمایش نمی‌توان تقسیم کرد. «میدان» حرف آخر را می‌زند. فاصله شما با ما را موشک‌های ما تعیین می کند.‌ دیروز دریای عمان، امروز اقیانوس هند و فردا خلیج خوک ها. اشتباهی سربزند تقسیم‌بندی جدیدی خواهید دید.»

کد مطلب 6971842
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها