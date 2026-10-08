مسائل و مطالبات خارگ در حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

جعفر پورکبگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه راهبردی خارگ و مطالبات انباشته مردم این جزیره، از رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شد تا با حضور در خارگ، مسائل و مشکلات موجود را از نزدیک بررسی کنند.

وی افزود: در جریان این سفر، موضوعات مختلفی در حوزه زیرساخت‌های جزیره، وضعیت پروژه‌های مهم، مسائل مردم و همچنین مشکلات مرتبط با فعالیت مجموعه‌های صنعتی و نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس ادامه داد: بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی خارگ در خدمت منافع ملی قرار دارد و ضروری است متناسب با این نقش، به مسائل و نیازهای مردم و زیرساخت‌های جزیره نیز توجه جدی شود.

پورکبگانی خاطرنشان کرد: حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در خارگ می‌تواند زمینه پیگیری جدی‌تر مطالبات مردم و بررسی موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های مهم جزیره را فراهم کند و امیدواریم این بازدیدها به تصمیمات عملی و رفع مشکلات منجر شود.

وی تأکید کرد: پیگیری مسائل خارگ را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد و استفاده از ظرفیت مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ برای حل مشکلات این جزیره در دستور کار قرار دارد.