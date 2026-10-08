کشف خودروهای سرقتی در اصفهان ۴۸ درصد افزایش یافت؛ ۲۹۲۵ خودرو پیدا شد

سرهنگ حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با سرقت، شناسایی و دستگیری سارقان از اولویت‌های جدی پلیس آگاهی است و در همین راستا میزان دستگیری سارقان در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این افزایش حاصل اقدامات مستمر اطلاعاتی، تخصصی و عملیاتی پلیس برای شناسایی، تعقیب و دستگیری سارقان است و این روند با جدیت ادامه دارد.

کاهش ۳۷ درصدی جیب‌بری در اصفهان

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به وضعیت جیب‌بری در استان گفت: در شش ماه نخست امسال وقوع این جرم ۳۷ درصد کاهش داشته و در همین مدت ۸۷ سارق جیب‌بر نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند.

اکبری با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از جیب‌بری ادامه داد: شهروندان به‌ویژه در مراکز خرید، اماکن شلوغ، وسایل حمل‌ونقل عمومی و سایر نقاط پرتردد باید مراقبت بیشتری از تلفن همراه، کیف پول و سایر اموال خود داشته باشند؛ چراکه پیشگیری بخش مهمی از مقابله با این نوع سرقت است.

کشف ۲۹۲۵ خودروی سرقتی در ۶ ماه

وی درباره سرقت خودرو اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری ۲ هزار و ۹۲۵ دستگاه خودروی سرقتی در استان اصفهان کشف شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: در همین مدت ۷۲۹ سارق خودرو نیز دستگیر شدند و اقدامات تخصصی و اطلاعاتی پلیس برای شناسایی سارقان و کشف خودروهای مسروقه به‌صورت مستمر در حال انجام است.

ثبت ۳۴۱ فقره سرقت پلاک خودرو و موتورسیکلت

اکبری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به سرقت پلاک خودرو و موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری ۳۴۱ فقره سرقت پلاک خودرو و موتورسیکلت در استان اصفهان ثبت شده است.

وی با هشدار به شهروندان درباره تبعات این نوع سرقت تصریح کرد: پلاک خودرو در واقع هویت وسیله نقلیه در ترددهای شهری و جاده‌ای است و پلاک سرقت‌شده ممکن است در اقدامات مجرمانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده مفقودی یا سرقت پلاک خودرو یا موتورسیکلت خود، موضوع را جدی بگیرند و در سریع‌ترین زمان ممکن آن را به پلیس اعلام و گزارش کنند و از به تعویق انداختن اعلام سرقت خودداری کنند.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه پلیس آگاهی در کنار سایر یگان‌های انتظامی، مقابله با سرقت را به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌کند و همکاری و هوشیاری مردم نیز نقش مهمی در پیشگیری از سرقت و افزایش امنیت دارد.