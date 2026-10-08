به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون اظهار کرد: تعاون تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بستری برای ترویج فرهنگ کار جمعی، مشارکت و اعتماد اجتماعی است و تعاونی‌های برتر استان توانسته‌اند نمونه موفقی از این فرهنگ را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی استان از بخش تعاون افزود: در سال‌های گذشته سهم مشخصی از اعتبارات در قوانین برای تعاونی‌ها پیش‌بینی شده بود که در ادامه حذف شد، اما استان زنجان برای جبران این محدودیت، در زمینه دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی تصمیمات حمایتی اتخاذ کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: بر اساس مصوبه استان، تعاونی‌ها برای دریافت تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش از محل اعتبارات ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین سایر منابع تسهیلاتی، در اولویت قرار می‌گیرند.

مرادخانی ادامه داد: در سفر ریاست‌جمهوری نیز شرکت‌های تعاونی متقاضی تسهیلات در زمره مجموعه‌های دارای اولویت قرار گرفته‌اند و تلاش مدیریت استان این است که از ظرفیت‌های موجود برای تقویت بنیه مالی و توسعه فعالیت تعاونی‌ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد استان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، گفت: حدود پنج درصد شرکت‌های فعال استان به صورت تعاونی فعالیت می‌کنند و این میزان نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای گسترش فعالیت‌های تعاونی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد زنجان وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، تقویت فرهنگ کار جمعی و حمایت از مجموعه‌های موفق را از الزامات توسعه بخش تعاون دانست و افزود: افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و تجمیع سرمایه‌های خرد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های بزرگ‌تر و اثرگذارتر در استان باشد.

مرادخانی به چالش‌های حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: کارگروه انرژی و سایر کارگروه‌های مرتبط در استان فعال هستند و محدودیت‌های موجود در این حوزه و راهکارهای مدیریت آن به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی افزود: مدیریت محدودیت‌های انرژی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که در جلسات تخصصی استان دنبال می‌شود تا آثار این محدودیت‌ها بر فعالیت بخش تولید و اقتصاد استان کاهش یابد.

تعاون در مسیر تقویت تاب‌آوری اقتصادی زنجان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و با دستور استاندار زنجان، قرارگاه امنیت غذایی با هدف تأمین نیازهای اساسی و افزایش تاب‌آوری استان برای حداقل سه ماه تشکیل شد.

مرادخانی ادامه داد: در چارچوب فعالیت این قرارگاه، مجموعه‌های مختلفی برای تأمین و واردات کالاهای مورد نیاز استان وارد عمل شده‌اند و تعاون روستایی و برخی شرکت‌های بزرگ استان نیز در این زمینه فعالیت دارند.

وی گفت: علاوه بر این مجموعه‌ها، برخی شرکت‌ها به صورت مباشری در حوزه تأمین و واردات کالا مشارکت می‌کنند و این ظرفیت‌ها برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و تأمین نیازهای اساسی استان مورد استفاده قرار گرفته است.

مرادخانی در پایان با تبریک کسب عنوان دومین اتاق تعاون برتر کشور توسط اتاق تعاون زنجان، بر ضرورت استمرار حمایت از تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت این بخش برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.