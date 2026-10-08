به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی ضوابط طراحی نماهای بناهای شهر بوشهر اظهار کرد: ساماندهی و کنترل اجزای نما نقش مهمی در ارتقای کیفیت سیمای شهری و ایجاد هماهنگی در منظر شهر دارد و باید در فرآیند طراحی و اجرای ساختمان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در نشست بررسی ضوابط طراحی نماهای بناهای شهر بوشهر، موضوعاتی از جمله اجزای نما، الحاقات و تأسیسات، مصالح، رنگ و بافت نما و همچنین نمای جانبی ساختمان‌ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

زارع با اشاره به تأثیر مستقیم الحاقات و تأسیسات ساختمانی بر منظر شهری بیان کرد: حفاظ‌ها، علمک‌های گاز، لوله‌های بخاری، کانال‌های کولر، ناودانی‌ها و دیگر تجهیزات تأسیساتی در صورت جانمایی نامناسب می‌توانند موجب آشفتگی و اغتشاش بصری در نماهای شهری شوند.

ضرورت هماهنگی نماها با هویت بوشهر

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: نظم، هماهنگی و جانمایی صحیح تأسیسات و الحاقات در نما ضمن جلوگیری از ایجاد اغتشاش بصری، به ارتقای کیفیت معماری و ایجاد نظم در سیمای شهری کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: این موضوع باید در ضوابط طراحی و اجرای نما مورد توجه جدی قرار گیرد تا علاوه بر رعایت الزامات فنی و اجرایی، کیفیت بصری ساختمان‌ها و منظر شهری نیز ارتقا یابد.

زارع خاطرنشان کرد: بررسی دقیق ضوابط طراحی نما با هدف دستیابی به نماهایی متناسب با هویت شهری بوشهر و ارتقای کیفیت منظر شهری در دستور کار قرار دارد.

این نشست با حضور نماینده دفتر فنی استانداری، نمایندگان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، شهرداری بوشهر و اعضای هیأت علمی دانشگاه به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.

کیفیت نمای ساختمان‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در شکل‌گیری سیمای شهری است و نحوه جانمایی اجزای نما، تأسیسات و الحاقات ساختمانی می‌تواند نقش مستقیمی در نظم بصری و هویت معماری شهر داشته باشد.

