به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر پنجشنبه در سومین نشست ستاد جوانی جمعیت شهرستان دیلم اظهار کرد: برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی در حوزه جوانی جمعیت باید به‌صورت بومی، مستمر و اثرگذار طراحی و اجرا شود تا گفتمان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جامعه نهادینه شود.

وی با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حوزه جوانی جمعیت افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در زمینه حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری نقش‌آفرینی کنند و اقدامات انجام‌شده خود را به‌صورت مستند ارائه دهند.

فرماندار دیلم بر ضرورت توجه به عوامل مؤثر بر کاهش جمعیت و ازدواج تأکید کرد و گفت: موضوعاتی از جمله آموزش و مشاوره، مراقبت‌های پیش از بارداری، حمایت از مادران و خانواده‌ها و ارتقای آگاهی جامعه نسبت به اهمیت فرزندآوری باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی همچنین خواستار بررسی علل کاهش ازدواج و فرزندآوری در شهرستان شد و افزود: شبکه بهداشت و درمان باید با بررسی کارشناسی، مشکلات و موانع موجود در مسیر فرزندآوری را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای لازم را ارائه کند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مشاوران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مبلغان دینی، ائمه جمعه و جماعات و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند در ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری مؤثر باشد.

فرماندار دیلم با اشاره به ضرورت ایجاد مشوق‌های عملی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: ادارات شهرستان باید بسته‌های تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری کارکنان خود پیش‌بینی و اجرا کنند.

در این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی شهرستان گزارش اقدامات خود در زمینه جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری در ۶ ماه گذشته را همراه با مستندات به فرمانداری ارائه کنند.

همچنین برگزاری دوره‌های ترغیب جوانان به ازدواج توسط مشاوران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، اجرای طرح‌های مرتبط با فرزندآوری و نقاشی‌های دیواری توسط شهرداری‌ها و تقدیر از بانوانی که به‌تازگی ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده‌اند از دیگر مصوبات این نشست بود.

هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای برگزاری آیین ازدواج آسان با هدف تشویق جوانان به ازدواج نیز از دیگر مصوبات سومین نشست ستاد جوانی جمعیت شهرستان دیلم بود.

