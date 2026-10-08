جمالیان: کمبود جراح سرطان در بخش دولتی مرکزی برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح کلینیک زخم مرکز آموزشی و درمانی آیت‌الله خوانساری اراک اظهار کرد: توسعه خدمات تخصصی و درمان‌های نوین، از مهم‌ترین اقدامات حوزه سلامت استان مرکزی است.

وی افزود: راه‌اندازی بخش تخصصی جراحی سرطان، بخشی از کمبودهای دیرینه استان در حوزه درمان دولتی را برطرف کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه روش‌های نوین درمان سرطان و سلول‌درمانی در دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی بیمارستان آیت‌الله خوانساری در ارائه خدمات تخصصی است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی مرکز نوین درمان زخم در بخش دولتی، نمونه‌ای از همکاری مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خیران برای توسعه خدمات درمانی در شرایط دشوار اقتصادی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مرکز با استفاده از روش‌های علمی و نوین، امکان درمان زخم‌های پیچیده را بدون نیاز به جراحی و بیهوشی فراهم کرده و می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات تخصصی را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه پیگیری برای تأمین تجهیزات جدید بیمارستان آیت‌الله خوانساری ادامه دارد گفت: برآورد اولیه هزینه تأمین این تجهیزات حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که با افزایش هزینه‌ها، رقم نهایی بیشتر شده است، با این حال ظرفیت لازم برای تأمین منابع در استان وجود دارد.

جمالیان بیان کرد: هماهنگی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و حمایت استاندار مرکزی برای تسریع در واردات تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است و این موضوع در اولویت پیگیری قرار دارد.

وی از راه‌اندازی نخستین دستگاه سنگ‌شکن دولتی در بیمارستان ولیعصر(عج) خبر داد و گفت: این دستگاه با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی و تأمین منابع مالی مورد نیاز نصب شده و به ارتقای سطح خدمات درمانی دولتی کمک می‌کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن شهرستان کمیجان فراهم شده و این دستگاه به‌زودی وارد مدار خدمت می‌شود.

وی تاکید کرد: بهره‌برداری از سی‌تی‌اسکن کمیجان می‌تواند از حجم اعزام بیماران به اراک بکاهد و امکان دریافت خدمات تشخیصی را برای مردم در محل سکونتشان فراهم کند.

جمالیان افزود: با استقرار تجهیزات تشخیصی و حضور متخصصان، بخشی از نیازهای درمانی مردم کمیجان در همان شهرستان پاسخ داده می‌شود و از اعزام‌های مکرر بیماران جلوگیری خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ساماندهی خدمات پرستاری را از دیگر موضوعات مورد پیگیری دانست و گفت: طرح ساماندهی خدمات پرستاری با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت تدوین شده و پیش‌بینی درجه‌بندی مهارت‌ها، تعرفه‌گذاری خدمات و صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای، چارچوب مشخصی برای ارائه خدمات پرستاری ایجاد می‌کند.

جمالیان بیان کرد: با توجه به روند سالمندی جمعیت، ساماندهی خدمات پرستاری در منزل اهمیت بیشتری پیدا کرده و اجرای این طرح می‌تواند از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در این حوزه جلوگیری کند.

وی افزود: این طرح تا پایان دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و جایگاه حرفه‌ای پرستاران در نظام سلامت بیش از پیش تثبیت شود.

جمالیان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان مجلس، خیران و مردم دنبال شده و تداوم این همکاری‌ها به ارتقای خدمات تخصصی و کاهش فاصله درمانی شهرستان‌ها کمک می‌کند.