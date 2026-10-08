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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

جمالیان: کمبود جراح سرطان در بخش دولتی مرکزی برطرف شد

جمالیان: کمبود جراح سرطان در بخش دولتی مرکزی برطرف شد

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود جراح سرطان در بخش دولتی استان مرکزی با راه‌اندازی بخش تخصصی جراحی سرطان برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح کلینیک زخم مرکز آموزشی و درمانی آیت‌الله خوانساری اراک اظهار کرد: توسعه خدمات تخصصی و درمان‌های نوین، از مهم‌ترین اقدامات حوزه سلامت استان مرکزی است.

وی افزود: راه‌اندازی بخش تخصصی جراحی سرطان، بخشی از کمبودهای دیرینه استان در حوزه درمان دولتی را برطرف کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه روش‌های نوین درمان سرطان و سلول‌درمانی در دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی بیمارستان آیت‌الله خوانساری در ارائه خدمات تخصصی است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی مرکز نوین درمان زخم در بخش دولتی، نمونه‌ای از همکاری مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خیران برای توسعه خدمات درمانی در شرایط دشوار اقتصادی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مرکز با استفاده از روش‌های علمی و نوین، امکان درمان زخم‌های پیچیده را بدون نیاز به جراحی و بیهوشی فراهم کرده و می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات تخصصی را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه پیگیری برای تأمین تجهیزات جدید بیمارستان آیت‌الله خوانساری ادامه دارد گفت: برآورد اولیه هزینه تأمین این تجهیزات حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که با افزایش هزینه‌ها، رقم نهایی بیشتر شده است، با این حال ظرفیت لازم برای تأمین منابع در استان وجود دارد.

جمالیان بیان کرد: هماهنگی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و حمایت استاندار مرکزی برای تسریع در واردات تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است و این موضوع در اولویت پیگیری قرار دارد.

وی از راه‌اندازی نخستین دستگاه سنگ‌شکن دولتی در بیمارستان ولیعصر(عج) خبر داد و گفت: این دستگاه با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی و تأمین منابع مالی مورد نیاز نصب شده و به ارتقای سطح خدمات درمانی دولتی کمک می‌کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن شهرستان کمیجان فراهم شده و این دستگاه به‌زودی وارد مدار خدمت می‌شود.

وی تاکید کرد: بهره‌برداری از سی‌تی‌اسکن کمیجان می‌تواند از حجم اعزام بیماران به اراک بکاهد و امکان دریافت خدمات تشخیصی را برای مردم در محل سکونتشان فراهم کند.

جمالیان افزود: با استقرار تجهیزات تشخیصی و حضور متخصصان، بخشی از نیازهای درمانی مردم کمیجان در همان شهرستان پاسخ داده می‌شود و از اعزام‌های مکرر بیماران جلوگیری خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ساماندهی خدمات پرستاری را از دیگر موضوعات مورد پیگیری دانست و گفت: طرح ساماندهی خدمات پرستاری با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت تدوین شده و پیش‌بینی درجه‌بندی مهارت‌ها، تعرفه‌گذاری خدمات و صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای، چارچوب مشخصی برای ارائه خدمات پرستاری ایجاد می‌کند.

جمالیان بیان کرد: با توجه به روند سالمندی جمعیت، ساماندهی خدمات پرستاری در منزل اهمیت بیشتری پیدا کرده و اجرای این طرح می‌تواند از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در این حوزه جلوگیری کند.

وی افزود: این طرح تا پایان دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و جایگاه حرفه‌ای پرستاران در نظام سلامت بیش از پیش تثبیت شود.

جمالیان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان مجلس، خیران و مردم دنبال شده و تداوم این همکاری‌ها به ارتقای خدمات تخصصی و کاهش فاصله درمانی شهرستان‌ها کمک می‌کند.

کد مطلب 6971675

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