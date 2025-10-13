به گزارش خبرنگار مهر، میثم لشکری نماینده شایسته شهرستان بیجار در رقابت‌های قهرمانی کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان که به میزبانی کشور مجارستان برگزار شد، با عملکردی درخشان موفق شد بر حریفان قدرتمند خود غلبه کند و به فینال این مسابقات راه یابد.

لشکری در نخستین دیدار خود در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، با اقتدار کامل حریف گرجستانی را با ضربه فنی شکست داد.

وی در دومین مبارزه نیز در مصاف با کشتی‌گیر آمریکایی با نتیجه مشابه به پیروزی رسید و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

این کشتی‌گیر بیجاری در دیدار نیمه‌نهایی با نماینده روسیه روبه‌رو شد و با نمایش فنی و قدرتمند، موفق شد این حریف را نیز شکست دهد و راهی دیدار پایانی شود.

میثم لشکری در فینال این رقابت‌ها مقابل کشتی‌گیر میزبان از کشور مجارستان به میدان رفت و در رقابتی نزدیک، مغلوب حریف خود شد تا در نهایت عنوان نایب‌قهرمانی جهان را برای ایران و شهرستان بیجار به ارمغان آورد.

این افتخارآفرینی ارزشمند را باید حاصل تلاش و پشتکار لشکری و زحمات مربی پرتلاش او، عباس قمرنیا دانست که بار دیگر نام بیجار را در عرصه ورزش بین‌المللی مطرح کردند.

گفتنی است؛ میثم لشکری کشتی گیر بیجاری پیش از این در مسابقات جهانی کشتی فرنگی پیشکسوتان که در کشور کرواسی برگزار شد نیز توانست قهرمان جهان شود.