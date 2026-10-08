به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست مشترک با مسئولان استان و مدیریت شهری قم اظهار کرد: مسائل مرتبط با راه‌آهن در حوزه شهری، توسعه حمل‌ونقل همگانی و معابر پیرامون ایستگاه راه‌آهن قم در حال بررسی و پیگیری است.



مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه قم در شبکه حمل‌ونقل کشور افزود: راه‌آهن از سابقه‌ای طولانی در این شهر برخوردار است و حمل‌ونقل ریلی طی سال‌های گذشته با زندگی مردم قم و تردد زائران این شهر پیوند داشته است.



وی ادامه داد: قم از جمله شهرهایی است که از نخستین مسیرهای ریلی کشور بهره‌مند بوده و این شبکه در سال‌های گذشته نقش مهمی در جابه‌جایی مردم و زائران داشته است.



ذاکری با اشاره به فعالیت قطارهای منطقه‌ای در مسیر تهران و قم بیان کرد: این قطارها بخشی از نیاز حمل‌ونقل مردم استان و زائران را پوشش داده و در تسهیل رفت‌وآمد آنان نقش داشته‌اند.



وی خاطرنشان کرد: راه‌آهن به صورت مستمر موضوع توسعه خدمات ریلی در قم را دنبال می‌کند و افزایش ظرفیت، ارتقای سرعت و گسترش خدمات مسافری از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مورد توجه قرار دارد.



مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نشست مشترک با مسئولان قم گفت: این جلسه با هدف بررسی مسائل مشترک و موضوعات مرتبط میان راه‌آهن، مدیریت استان و مدیریت شهری برگزار شد.



وی افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده به موضوعات شهری مرتبط با راه‌آهن اختصاص داشت و تلاش می‌شود با هماهنگی مجموعه‌های مسئول، زمینه رفع مشکلات موجود فراهم شود.



ذاکری ادامه داد: توسعه حمل‌ونقل همگانی در قم و همچنین معابر شهری پیش‌بینی‌شده در طرح جامع شهر از دیگر محورهای مورد بررسی بود و راه‌آهن آمادگی دارد در چارچوب مسئولیت‌های خود برای پیشبرد این موضوعات همکاری کند.



وی اظهار کرد: هماهنگی میان راه‌آهن، استانداری قم و مدیریت شهری می‌تواند در رفع مسائل موجود و فراهم کردن زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و عمومی مؤثر باشد.



مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از اهتمام مدیریت شهری قم به موضوع راه‌آهن و توسعه حمل‌ونقل ریلی تقدیر کرد و گفت: توجه شهرداری و مجموعه مدیریت شهری به مسائل ایستگاه و خدمات ریلی، زمینه همکاری بیشتر میان دو مجموعه را فراهم می‌کند.



همدلی قم پل ریلی را در ۴۸ ساعت ترمیم کرد



ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌دیدگی یکی از پل‌های مسیر ریلی قم به سمت جنوب کشور در جریان جنگ اشاره کرد و افزود: این پل با همکاری مجموعه‌های مختلف استان و در مدت ۴۸ ساعت ترمیم شد.



وی ادامه داد: پس از آسیب‌دیدن پل، با شکل‌گیری هماهنگی و وفاق میان مجموعه‌های مسئول در استان قم، عملیات ترمیم با سرعت انجام گرفت و امکان عبور دوباره قطار از این مسیر فراهم شد.



مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نمونه‌ای از همکاری دستگاه‌های مختلف در شرایط دشوار دانست و گفت: در آن مقطع، مردم و مسئولان با همراهی یکدیگر برای برقراری دوباره مسیر ریلی به سمت جنوب کشور پای کار آمدند.



وی افزود: در فرآیند بازسازی، قطعات بتنی مورد نیاز از پل دیگری تأمین و برای ترمیم پل آسیب‌دیده استفاده شد و این اقدام موجب شد عملیات بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.



ذاکری تأکید کرد: تجربه ترمیم سریع این پل نشان داد که در شرایط سخت، هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به رفع سریع مشکلات و برقراری مسیرهای حیاتی حمل‌ونقل منجر شود.