امیرحسین ثابتی در جریان سفر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر و بازدید از جزیره خارگ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نخستین حضور خود در این جزیره، اظهار کرد: پیش از این بارها وصف شجاعت و مظلومیت مردم خارگ را شنیده بودم و بسیار مشتاق بودم این جزیره و مردم آن را از نزدیک ببینم.

زندگی در خارگ، خود یک مجاهدت است

وی با بیان اینکه زندگی در خارگ به‌ویژه با توجه به شرایط اقلیمی این جزیره، نوعی ایثار و مجاهدت است، افزود: وقتی انسان در مهرماه دمای هوا را در این منطقه مشاهده می‌کند، متوجه می‌شود مردمی که زندگی و کار خود را در این شرایط ادامه داده‌اند، در واقع نوعی ایثار و گذشت را به نمایش گذاشته‌اند.

ثابتی ادامه داد: مردم خارگ علاوه بر اینکه در دوران جنگ در خط مقدم دفاع از کشور بودند، پیش از جنگ نیز در خط مقدم اقتصاد کشور قرار داشتند و بخش مهمی از صادرات نفتی کشور از این جزیره انجام می‌شود.

خارگ؛ جزیره‌ای زنده در دل محاصره

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ویژه خارگ در دوره اخیر، گفت: امروز نیز با وجود شرایط محاصره و محدودیت‌هایی که وجود دارد و البته راه‌های جایگزین برای ارتباط با جزیره، وقتی انسان وارد خارگ می‌شود، یک شهر و جزیره زنده را می‌بیند؛ از مردم شریف آن گرفته تا کارکنانی که در شرکت ملی نفت ایران مشغول فعالیت هستند.

وی با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی به مردم خارگ تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با خدمت واقعی به مردم این منطقه، بخش کوچکی از دینی را که به گردن ماست ادا کنیم؛ چراکه هرچه از بزرگواری مردم خارگ گفته شود، باز هم کم است.

مقاومت خارگ، محاسبات دشمن را ناکام می‌کند

ثابتی با اشاره به موقعیت راهبردی خارگ عنوان کرد: مردم این جزیره هم در خط مقدم جنگ بودند، هم امروز در خط مقدم شرایط محاصره قرار دارند و از نظر ژئوپولیتیکی نیز موقعیت خارگ اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: یکی از آرزوهای دشمن این است که بتواند این منطقه را تصرف کند، اما شاید خارگ از نظر جغرافیایی جزیره‌ای کوچک و از نظر جمعیتی محدود باشد، ولی روحیه و فرهنگ مقاومتی که در اینجا وجود دارد، اجازه نخواهد داد این آرزوی دشمن محقق شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم روزی نزدیک باشد که خارگ از شرایط محاصره خارج شود و بار دیگر همچون گذشته، در خط مقدم رشد و شکوفایی اقتصادی کشور عزیزمان ایران قرار گیرد.