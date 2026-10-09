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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۱

خواهرخواندگی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ های خوانسار درعرصه بین‌المللی است

خواهرخواندگی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ های خوانسار درعرصه بین‌المللی است

خوانسار- شهردار خوانسار گفت:پیگیری خواهرخواندگی با شهرهای هم‌طراز، زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوانسار و توسعه تعاملات شهری در عرصه بین‌المللی را فراهم می‌کند.

محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار با کردآبادی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، اظهار کرد: در این دیدار موضوع خواهرخواندگی شهر خوانسار و روند پیگیری این طرح مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های این شهر تأکید شد.

وی افزود: خوانسار با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه تعاملات شهری با شهرهای هم‌طراز در دیگر کشورها برخوردار است.

شهردار خوانسار ادامه داد: یکی از اهداف اصلی در این مسیر، شناسایی شهرهایی است که از نظر ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و شهری با خوانسار تناسب داشته باشند تا بتوان زمینه شکل‌گیری ارتباطی مؤثر و پایدار میان دو شهر را فراهم کرد.

جاپلقی با بیان اینکه خواهرخواندگی می‌تواند بستری برای تبادل تجربیات مدیریت شهری باشد، تصریح کرد: این ارتباط در صورت شکل‌گیری می‌تواند زمینه همکاری و تبادل نظر در حوزه‌های مختلف شهری، گردشگری، فرهنگی و صنایع‌دستی را فراهم کرده و به معرفی ظرفیت‌های خوانسار در سطح بین‌المللی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین راهکارهای لازم برای تسهیل روند انتخاب و برقراری ارتباط با شهرهای هدف و ایجاد زمینه برای همکاری‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و شهری مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار خوانسار گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی شهری می‌تواند فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباط مؤثرتر میان خوانسار و گلپایگان با شهرهای سایر کشورها ایجاد کند و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوع وارد مراحل عملیاتی شود.

جاپلقی افزود: معرفی ظرفیت‌های خوانسار در عرصه بین‌المللی، جذب گردشگران و ایجاد زمینه برای ارتباط میان فعالان حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در چارچوب این تعاملات مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تحقق این طرح نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط است و شهرداری خوانسار این موضوع را با هدف بهره‌گیری از فرصت‌های جدید برای توسعه و معرفی ظرفیت‌های شهر دنبال خواهد کرد.

جاپلقی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در این مسیر، بیان کرد: در صورت شکل‌گیری ارتباط با شهر هدف، می‌توان از ظرفیت فعالان گردشگری، صنایع‌دستی و مجموعه‌های فرهنگی برای تعریف برنامه‌های مشترک و معرفی توانمندی‌های خوانسار استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام صرفاً ایجاد یک عنوان رسمی برای خواهرخواندگی نیست، بلکه تلاش می‌شود این ارتباط به همکاری‌های واقعی و مستمر منجر شود و زمینه تبادل تجربیات، برگزاری رویدادهای مشترک و معرفی ظرفیت‌های خوانسار در سطح بین‌المللی فراهم شود.

کد مطلب 6972060

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