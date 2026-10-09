محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار با کردآبادی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، اظهار کرد: در این دیدار موضوع خواهرخواندگی شهر خوانسار و روند پیگیری این طرح مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های این شهر تأکید شد.

وی افزود: خوانسار با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه تعاملات شهری با شهرهای هم‌طراز در دیگر کشورها برخوردار است.

شهردار خوانسار ادامه داد: یکی از اهداف اصلی در این مسیر، شناسایی شهرهایی است که از نظر ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و شهری با خوانسار تناسب داشته باشند تا بتوان زمینه شکل‌گیری ارتباطی مؤثر و پایدار میان دو شهر را فراهم کرد.

جاپلقی با بیان اینکه خواهرخواندگی می‌تواند بستری برای تبادل تجربیات مدیریت شهری باشد، تصریح کرد: این ارتباط در صورت شکل‌گیری می‌تواند زمینه همکاری و تبادل نظر در حوزه‌های مختلف شهری، گردشگری، فرهنگی و صنایع‌دستی را فراهم کرده و به معرفی ظرفیت‌های خوانسار در سطح بین‌المللی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین راهکارهای لازم برای تسهیل روند انتخاب و برقراری ارتباط با شهرهای هدف و ایجاد زمینه برای همکاری‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و شهری مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار خوانسار گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی شهری می‌تواند فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباط مؤثرتر میان خوانسار و گلپایگان با شهرهای سایر کشورها ایجاد کند و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوع وارد مراحل عملیاتی شود.

جاپلقی افزود: معرفی ظرفیت‌های خوانسار در عرصه بین‌المللی، جذب گردشگران و ایجاد زمینه برای ارتباط میان فعالان حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در چارچوب این تعاملات مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تحقق این طرح نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط است و شهرداری خوانسار این موضوع را با هدف بهره‌گیری از فرصت‌های جدید برای توسعه و معرفی ظرفیت‌های شهر دنبال خواهد کرد.

جاپلقی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در این مسیر، بیان کرد: در صورت شکل‌گیری ارتباط با شهر هدف، می‌توان از ظرفیت فعالان گردشگری، صنایع‌دستی و مجموعه‌های فرهنگی برای تعریف برنامه‌های مشترک و معرفی توانمندی‌های خوانسار استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام صرفاً ایجاد یک عنوان رسمی برای خواهرخواندگی نیست، بلکه تلاش می‌شود این ارتباط به همکاری‌های واقعی و مستمر منجر شود و زمینه تبادل تجربیات، برگزاری رویدادهای مشترک و معرفی ظرفیت‌های خوانسار در سطح بین‌المللی فراهم شود.