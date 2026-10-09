بهزاد خوانساری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک در این رتبه‌بندی در بازه ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه‌بندی‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز در همین بازه قرار داشت و تداوم این جایگاه، بیانگر ثبات عملکرد دانشگاه در شاخص‌های مختلف علمی است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: حفظ جایگاه جهانی در شرایطی که بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در رتبه‌بندی‌های اخیر با افت جایگاه مواجه شده‌اند، اهمیت بیشتری دارد و نشان‌دهنده پایداری عملکرد دانشگاه در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، استنادی و بین‌المللی است.

خوانساری‌نژاد تصریح کرد: این دانشگاه در رتبه‌بندی ۲۰۲۷ در کنار دانشگاه‌های معتبر علوم پزشکی کشور قرار گرفته و توانسته است از برخی دانشگاه‌های شناخته‌شده نیز جایگاه بالاتری کسب کند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه است.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی ۲۰۲۷، پانزده دانشگاه علوم پزشکی کشور به دلیل تکمیل نشدن فرآیند بارگذاری اطلاعات و مستندات در مهلت مقرر، از فرآیند رتبه‌بندی خارج شدند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، در نخستین روزهای فعال شدن سامانه، آماده‌سازی و بارگذاری مستندات مورد نیاز را انجام داد و زمینه حضور دانشگاه در این رتبه‌بندی بین‌المللی را فراهم کرد.

وی افزود: اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان، مدیران و کارشناسان دانشگاه در ارتقای شاخص‌های علمی و پژوهشی و همچنین آماده‌سازی مستندات رتبه‌بندی نقش مؤثری داشته‌اند.

خوانساری‌نژاد بیان کرد: تثبیت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه‌بندی جهانی تایمز، حاصل سال‌ها تلاش برای توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، ارتقای کیفیت فعالیت‌های علمی و افزایش اثرگذاری دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی است و این مسیر با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

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