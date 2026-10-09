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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

اعتراف رویترز و خبرگزاری فرانسه به عملیات موفق یمن علیه ریاض

اعتراف رویترز و خبرگزاری فرانسه به عملیات موفق یمن علیه ریاض

رویترز و خبرگزاری فرانسه به عملیات موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه ملک خالد ریاض اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که دست کم یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد ریاض بعد از چند ساعت از وقوع انفجارهای مهیب در این فرودگاه به شدت آسیب دیده است.

رویترز نیز به نقل از سه منبع اعلام کرد که دود مشاهده شده در فرودگاه ریاض از یک هواپیما برخواسته بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد: ما شامگاه پنج‌شنبه فرودگاه ملک خالد در ریاض را با دو موشک کروز، فرودگاه نجران را با یک موشک بالستیک و پایگاه هوایی در خمیس مشیط را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادیم.

سرتیپ یحیی سریع در بخش دیگری از پیام خود که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، افزود:‌ این حملات به لطف خدا با دقت و اصابت مستقیم انجام شد و موجب اختلال در تردد هوایی در دو فرودگاه و وارد آمدن خسارت به آنها و پایگاه هوایی شد.

رسانه ها نیز اعلام کردند که دستکم سه هواپیما در حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض آسیب دیدند که یکی از آنها به شدت تخریب شده است.

کد مطلب 6972244

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      2 0
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      عربستان حقش بیشتر ازاین باید آتیش بگیره مردم مظلوم یمن باید از خود دفاع کنند
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 0
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      زنده باد یمن قهرمان ودلاور،درود خدا بر شما مردان کم نظیر شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام. سلام خدا بر شهدای محور مقاومت وسلام خدا بر امام شهید سید علی خامنه ای عزیز انشالله به همین زودی نسل یهودیان کودک خوار متعفن از روی زمین کنده خواهد شد.

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