به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی طرح «روستای سبز» با حضور سید حسین جعفری، بخشدار ارم، حاتمی معاون دفتر روستایی و ناصر زارعی عضو بنیاد رشد و سازندگی استان بوشهر و رئیس شورای اسلامی روستای رود فاریاب در دهیاری رودفاریاب برگزار شد.



بخشدار ارم صبح جمعه در این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت روستاییان، همکاری دستگاه‌ها و همراهی مردم را لازمه اجرای طرح «روستای سبز» دانست.

وی با اشاره به مکاتبه دفتر روستایی استانداری با فرمانداری و بخشداری، از معرفی روستای خیرک برای همکاری و مشارکت در این طرح خبر داد.

بر اساس توافق انجام‌شده، دفتر روستایی متولی طرح «روستای سبز» است و بنیاد رشد و سازندگی استان بوشهر نیز در این طرح مشارکت می‌کند.

در این نشست، حاضران درباره روند اجرای طرح، هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و زمینه‌های مشارکت روستاییان تبادل نظر کردند. نتایج و مصوبات این نشست پس از جمع‌بندی اطلاع‌رسانی خواهد شد.