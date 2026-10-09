به گزارش خبرگزاری مهر، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، شب گذشته در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص پیگیری برخی موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.



