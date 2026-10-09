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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ارمنستان

گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ارمنستان

وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان تلفنی گفت و گو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، شب گذشته در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص پیگیری برخی موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

کد مطلب 6972262
رامین عبداله شاهی

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