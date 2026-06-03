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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

دادستان سنندج از دختران آسیب‌دیده پرونده کودک‌آزاری عیادت کرد

دادستان سنندج از دختران آسیب‌دیده پرونده کودک‌آزاری عیادت کرد

سنندج- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با حضور در بیمارستان سنندج از دو دختر آسیب‌دیده در پرونده کودک‌آزاری محله حاجی‌آباد این شهر عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارش‌هایی از وقوع یک مورد کودک‌آزاری در محله حاجی‌آباد سنندج، محمد جباری به نمایندگی از رئیس کل دادگستری استان کردستان در بیمارستان کوثر حضور یافت و از نزدیک در جریان وضعیت جسمی و روند درمان این دو کودک قرار گرفت.

دادستان مرکز استان کردستان در این بازدید ضمن گفت‌وگو با کادر درمان و بررسی آخرین وضعیت پزشکی این دختران، دستورات لازم را برای پیگیری و تسریع روند درمان آنان صادر کرد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل این حادثه اظهار داشت: به دستور رئیس کل دادگستری استان، پرونده‌ای ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج تشکیل شده و ابعاد مختلف این موضوع با دقت در حال بررسی است.

جباری افزود: دستگاه قضایی استان با حساسیت کامل این پرونده را دنبال می‌کند و پس از تکمیل تحقیقات، با تمامی عوامل دخیل در این حادثه برابر قانون برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان همچنین از بازداشت متهم اصلی پرونده خبر داد و گفت: پدر این دو دختر با صدور قرار بازداشت موقت هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه داد: نامادری این کودکان نیز برای ارائه توضیحات و انجام تحقیقات تکمیلی به دادسرای سنندج احضار شده است.

جباری تأکید کرد: حفظ حقوق کودکان و برخورد با هرگونه کودک‌آزاری از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

کد مطلب 6849760

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