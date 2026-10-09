حضور پزشکیان در اجلاس سران CIS به معنای شکست محاصره ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، با اشاره به سفر پزشکیان به ترکمنستان در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: دعوت از رئیس جمهور پزشکیان به‌عنوان تنها مهمان ویژه غیر عضو و سخنران اصلی در اجلاس CIS در ترکمنستان رویداد بسیار مهم و بستری برای ساخت نظم جدید در منطقه اوراسیا مبتنی بر عدالت و چندجانبه‌گرایی است.

وی افزود: حضور در این اجلاس پیام شکست محاصره و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تاب‌آوری شرقی را صادر می‌کند و دیپلماسی فعال منطقه‌ای و همگرایی مبتنی بر فرهنگ و تمدن مشترک را نمایان می‌سازد.

شایان ذکر است، رئیس جمهور، عصر روز گذشته به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر، راهی ترکمنستان شد.