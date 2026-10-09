  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

حضور پزشکیان در اجلاس سران CIS به معنای شکست محاصره ایران است

حضور پزشکیان در اجلاس سران CIS به معنای شکست محاصره ایران است

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: حضور رئیس جمهور در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS به معنای شکست محاصره و انزوای ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، با اشاره به سفر پزشکیان به ترکمنستان در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: دعوت از رئیس جمهور پزشکیان به‌عنوان تنها مهمان ویژه غیر عضو و سخنران اصلی در اجلاس CIS در ترکمنستان رویداد بسیار مهم و بستری برای ساخت نظم جدید در منطقه اوراسیا مبتنی بر عدالت و چندجانبه‌گرایی است.

وی افزود: حضور در این اجلاس پیام شکست محاصره و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تاب‌آوری شرقی را صادر می‌کند و دیپلماسی فعال منطقه‌ای و همگرایی مبتنی بر فرهنگ و تمدن مشترک را نمایان می‌سازد.

شایان ذکر است، رئیس جمهور، عصر روز گذشته به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر، راهی ترکمنستان شد.

کد مطلب 6972283
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها