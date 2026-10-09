به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نخستین رویداد تخصصی پنجره، ساختمان و انرژی که با حضور متخصصان کشوری این حوزه از وزارت راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی ایران و اساتید دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: ناترازی‌های آب و انرژی امروز به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده و آثار آن حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت راهکارهای علمی و فناوری‌های نوین برای مدیریت مصرف، افزود: برگزاری چنین رویدادهای تخصصی، فرصت مناسبی برای ارائه ایده‌ها و راهکارهای عملیاتی و ایجاد ارتباط مستقیم میان بخش‌های تخصصی و مجموعه مدیریت اجرایی است.

خلیلی با تاکید بر فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی، بیان کرد: صنعت ساختمان و حوزه تولید درب و پنجره می‌توانند نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری داشته باشند و باید از ظرفیت‌های این بخش در رفع ناترازی استفاده کرد.

گفتنی است در این رویداد، ضمن بررسی موضوعات مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، برای نخستین‌بار از سامانه رتبه‌بندی و برچسب انرژی پنجره‌ها با هدف ارزیابی عملکرد حرارتی سازه‌ها رونمایی شد.