پوشش رایگان بیمه سلامت برای ۱۹۱ هزار نفر از روستائیان و عشایر ایلام

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه روستاییان و عشایر استان می‌توانند بدون توجه به دهک درآمدی، با نام‌نویسی از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند شوند و این افراد با برخورداری از پوشش بیمه‌ای، خدمات سلامت را در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دریافت خواهند کرد.

وی افزود: ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر که در دهک‌های درآمدی یک تا پنج قرار دارند نیز به شکل رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند و سازمان بیمه سلامت ۹۸ درصد هزینه درمان دهک‌های نخست تا پنجم را در مراکز درمانی دولتی می‌پردازد.

مدیرکل بیمه سلامت استان خاطرنشان کرد: برای دهک‌های ششم تا دهم نیز در صورت بستری شدن بیمار، ۹۵ درصد هزینه درمان توسط بیمه سلامت تأمین می‌شود.

وی گفت: بر پایه آمارها، بیش از ۳۶۶ هزار نفر از جمعیت استان زیر چتر حمایتی صندوق‌های گوناگون بیمه سلامت از جمله کارکنان دولت، روستائیان و عشایر، بیمه ایرانیان و بیماران خاص قرار دارند.