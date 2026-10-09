۲۱۱ هزار تماس با مرکز خدمات مشاوره تلفنی بهزیستی مازندران گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی پیش از ظهر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران در حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت روان اظهار کرد: توسعه آموزش‌های عمومی، توانمندسازی خانواده‌ها، شناسایی به‌موقع مشکلات روانشناختی و فراهم کردن دسترسی آسان به خدمات مشاوره‌ای از اولویت‌های بهزیستی استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای برنامه آموزش مهارت‌های زندگی افزود: در قالب این برنامه، ۱۰ مهارت اساسی شامل خودآگاهی، ارتباط مؤثر، تصمیم‌گیری، حل مسئله، مدیریت استرس، تفکر خلاق و نقادانه، کنترل خشم، همدلی و مدیریت هیجانات آموزش داده می‌شود که تاکنون ۱۰۲ هزار و ۱۱۵ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر نقش آموزش در استحکام روابط خانوادگی بیان کرد: در برنامه آموزش زندگی خانواده، زوجین پنج سال نخست زندگی مشترک با موضوعاتی همچون افزایش صمیمیت، بهبود ارتباطات، مدیریت تعارض، شیوه‌های فرزندپروری، افزایش رضایت زناشویی و شادکامی آشنا می‌شوند و تاکنون ۱۷ هزار و ۱۰۰ نفر در این برنامه شرکت کرده‌اند.

رحمانی، آموزش‌های پیش از ازدواج را از دیگر اقدامات پیشگیرانه بهزیستی عنوان کرد و گفت: این آموزش‌ها با هدف کمک به انتخاب آگاهانه، افزایش آمادگی برای تشکیل خانواده و تقویت مهارت‌های مورد نیاز برای پایداری زندگی مشترک ارائه می‌شود و تاکنون ۹ هزار و ۱۳ نفر از آن بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات تخصصی روانشناختی در استان اظهار کرد: ۲۲۲ مرکز غیردولتی مشاوره و خدمات روانشناختی در مازندران فعال هستند که در زمینه‌های فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان و سایر حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند.

به گفته مدیرکل بهزیستی مازندران، این مراکز تاکنون ۲۱۲ هزار و ۸۸۷ خدمت روانشناختی در حوزه‌های فردی و گروهی، خانواده، مسائل تربیتی و تحصیلی، مداخلات در بحران‌های فردی و خانوادگی، آموزش سلامت روان، مهارت‌های زندگی، مشاوره پیش از ازدواج و خدمات مرتبط با طلاق ارائه کرده‌اند. همچنین مرکز دولتی مشاوره و خدمات روانشناختی استان تاکنون هفت هزار و ۳۰۴ خدمت به شهروندان ارائه داده است.

رحمانی در ادامه به برنامه مداخلات و حمایت‌های روانی ـ اجتماعی در بحران با عنوان «محب» اشاره کرد و افزود: این برنامه با مشارکت داوطلبان حوزه روانشناسی و مشاوره، با هدف کاهش پیامدهای روانی و اجتماعی حوادث و سوانح و ارتقای توان افراد و جوامع برای مواجهه با بحران اجرا می‌شود.

وی آموزش مدیریت استرس و اضطراب و ارائه حمایت‌های روانی ـ اجتماعی را از محورهای این برنامه برشمرد و گفت: تاکنون ۶ هزار و ۳۰۰ نفر از آموزش‌ها و خدمات مرتبط با برنامه محب بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از اجرای برنامه توانمندسازی والدین در دوره بلوغ و نوجوانی خبر داد و اظهار کرد: این آموزش‌ها با هدف بهبود ارتباط والدین با فرزندان نوجوان، مدیریت رفتار، کاهش پرخاشگری و افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی دوران بلوغ ارائه می‌شود و تاکنون پنج هزار و ۸۱۲ نفر از والدین در این برنامه آموزش دیده‌اند.

رحمانی پیشگیری و شناسایی زودهنگام اختلالات روانشناختی در کودکان را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل دانست و بیان کرد: در طرح غربالگری اضطراب کودکان پنج تا ۶ ساله، نشانه‌های اختلالاتی از جمله اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی، وسواس ـ اجباری، اضطراب جدایی و اضطراب پس از سانحه بررسی می‌شود و کودکان نیازمند خدمات تخصصی به مراکز مربوط ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: تاکنون پنج هزار و ۹۱۳ کودک در این برنامه غربالگری شده‌اند. همچنین در برنامه آموزش زوجین حین ازدواج که با همکاری مراکز بهداشت اجرا می‌شود، ۱۳ هزار و ۱۱۷ نفر از آموزش‌های مرتبط با مهارت‌ها و الزامات زندگی مشترک بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به نقش خدمات غیرحضوری در افزایش دسترسی مردم به مشاوره تخصصی گفت: خط تلفنی ۱۴۸۰ صدای مشاور، امکان دریافت راهنمایی در زمینه‌های فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان، مسائل تحصیلی و شغلی، ازدواج، طلاق، تصمیم‌گیری و تقویت مهارت‌های زندگی و ارتباطی را برای شهروندان فراهم کرده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۱۱ هزار و ۵۴۹ تماس با خط مشاوره ۱۴۸۰ برقرار شده است که بیانگر ظرفیت این سامانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات روانشناختی بدون نیاز به مراجعه حضوری است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت روان جامعه نیازمند تقویت مهارت‌های فردی، افزایش آگاهی خانواده‌ها، شناسایی به‌موقع مشکلات و توسعه دسترسی به خدمات تخصصی است؛ رویکردی که بهزیستی مازندران در برنامه‌های مختلف خود دنبال می‌کند.