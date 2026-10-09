«حیوانات» بن افلک بدترین نقدها را گرفت؛ فاجعه بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد اف ریل، هرچند انتظار نمی‌رفت فیلم «حیوانات» بن افلک که در هیچ جشنواره پاییزی جایی نیافت، فیلمی باشد که بخواهد وارد رقابت اسکار بشود، اما انتظار نمی‌رفت آنقدر هم بد باشد که نقدهایی دریافت کند که آن را شایسته تمشک طلایی بکند!

نیک شاگر از دیلی بیست در نقد خود نوشت: افلک یک فیلمساز موفق است ... اما با تماشای «حیوانات» وی چنین احساسی نخواهید داشت.

والچر آن را یک «فاجعه» خواند و ددلاین که تقریباً هرگز نقد منفی منتشر نمی‌کند، به این بسنده کرد که بگوید از فیلم افلک دلخور نیست. اما هالیوود ریپورتر آن را «توهینی چشم‌نواز» ‌نامید و فوربس نوشت: به طرز تکان‌دهنده‌ای بد است!

امتیازهایی که منتقدان به این فیلم دادند هم گویای همه چیز است: کولیدر ۴ از ۱۰، اسکرین رنت ۴ از ۱۰، گاردین ۲ از ۵، اسلش فیلم ۴ از ۱۰، تلگراف ۲ از ۵، ایندی وایر (C-) و راجر ایبرت ۱ از ۴.

در این میان تنها ورایتی از فیلم حمایت کرد.

در وب‌سایت جمع‌آوری نقد راتن تومیتوز این فیلم امتیاز ۳۸ درصد را از ۱۶ نقد دریافت کرده است که میانگین امتیاز آنها ۵.۳ از ۱۰ است. در متاکریتیک هم بر اساس نظر ۱۱ منتقد، امتیاز ۳۱ از ۱۰۰ را به دست آورده است.

آیا همه این انتقادها ممکن است به سخنان اخیر افلک مرتبط باشد که گفت در «حیوانات» مقدار زیادی از هوش مصنوعی استفاده شده است؟ منتقدان خود را دروازه‌بان سینما می‌دانند و آیا ممکن است همه این بار منفی که نثار فیلم افلک ‌شده، به نوعی دروازه‌بانی باشد؟

در این فیلم افلک در نقش اصلی، در کنار کری واشنگتن، استیون یون و گیلیان اندرسون، بازی ‌کرده است. کانر مک‌اینتایر فیلمنامه را نوشته و بیلی ری که معمولاً قابل اعتماد است، آن را بازنویسی و اصلاح کرده است.

داستان فیلم درباره نامزد شهرداری لس‌آنجلس (افلک) و همسرش (واشنگتن) است که پسرشان ربوده می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر پولشان صرف هزینه‌های انتخاباتی شده است، آنها فقط چند ساعت فرصت دارند تا مبلغ باج را تهیه کنند.

افلک روی صندلی کارگردانی همیشه کاری متفاوت کرده است. او ۴ فیلم با نقدهای مثبت در کارنامه دارد که شامل «رفته عزیزم رفته»، «شهر»، «آرگو» و «ایر» هستند و یک فیلم ناموفق که «تا شب زنده بمان» نام دارد. حالا با «حیوانات» شاید باید شمار فیلم‌های ناموفق افلک را ۲ فیلم بدانیم.

«حیوانات» از امروز (جمعه) از نتفلیکس پخش می‌شود.