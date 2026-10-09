قربانی: ایجاد اشتغال در روستاها راهکار جلوگیری از مهاجرت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی صبح جمعه در جشنواره سیب شیروان که در روستای اوغاز برگزار شد، اظهار کرد: شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند که طی سال‌های فعالیت خود خدمات قابل توجهی به روستاییان ارائه کرده‌اند، اما برای ماندگاری جمعیت در روستاها باید اقدامات مؤثرتری در حوزه اشتغال و اقتصاد انجام شود.

وی افزود: جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تقویت سکونت پایدار در مناطق روستایی، مستلزم ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد خانوارها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به وضعیت اعتبارات دهیاری‌ها گفت: میزان اعتبارات تخصیصی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک‌ونیم برابر شده است.

قربانی با بیان اینکه دهیاری‌ها برای انجام وظایف خود با محدودیت منابع مالی مواجه‌اند، افزود: با وجود افزایش اعتبارات، گستردگی مسئولیت‌های مدیریت روستایی ایجاب می‌کند منابع مالی متناسب با نیازها و وظایف این نهادها تأمین شود.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌ها اختصاص یافته و حدود ۶ هزار دستگاه نیز در اختیار این نهادها قرار گرفته است تا زمینه تقویت امکانات و ارتقای خدمات در مناطق روستایی فراهم شود.

قربانی با اشاره به گستردگی وظایف دهیاری‌ها اظهار کرد: دهیاری‌ها نهادهایی برخاسته از انتخاب مردم روستا هستند که در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلان کشور فعالیت می‌کنند و ۴۸ وظیفه بر عهده دارند که به گفته وی، حدود ۲ برابر وظایف شهرداری‌هاست.

وی افزود: دهیاران با وجود مسئولیت‌های متعدد، در زمینه اعتبارات و امکانات با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و در برخی موارد، هنگام بروز مشکلات، انجام امور مختلف از آنان مطالبه می‌شود؛ در حالی که بخشی از این مسئولیت‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی دیگر است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های بیان کرد: برای افزایش کارآمدی مدیریت روستایی، باید حدود مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها به‌روشنی مشخص شود و همکاری بین‌بخشی برای حل مشکلات روستاها افزایش یابد.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع امنیت شغلی دهیاران اشاره کرد و گفت: تأمین امنیت شغلی از مطالبات دهیاران است و در این زمینه، پیشنهادهایی در چارچوب ضوابط قانونی در حال پیگیری است.

وی افزود: موضوع استخدام دهیاران دارای بیش از ۱۵ سال سابقه نیز در قالب پیشنهادهای مطرح‌شده در دست بررسی قرار دارد و بر اساس این پیشنهادها، قرار است سوابق این افراد در چارچوب ضوابط مربوط برای سوابق خدمت دولتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت ثبات شغلی در مدیریت روستایی بیان کرد: تعیین تکلیف وضعیت شغلی دهیاران باسابقه می‌تواند در افزایش انگیزه و تداوم فعالیت‌های مدیریتی در روستاها مؤثر باشد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های با اشاره به ارتباط مسائل روستایی و شهری گفت: بخشی از مشکلات شهرها ریشه در چالش‌های مناطق روستایی دارد و رسیدگی به این مسائل می‌تواند به کاهش مشکلات شهری نیز کمک کند.

قربانی افزود: توسعه پایدار از روستاها آغاز می‌شود و تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد در این مناطق می‌تواند شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد و از مهاجرت به شهرها جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه روستاها نباید صرفاً به ارائه خدمات روزمره محدود شود، بلکه ایجاد درآمد پایدار و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

قربانی با اشاره به نحوه توزیع برخی منابع مالی میان استان‌ها، بر ضرورت رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات و توجه به نیازهای مناطق مختلف تأکید کرد.