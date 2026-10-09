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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

چهار عضو هیئت علمی اسفراین در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا

چهار عضو هیئت علمی اسفراین در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا

اسفراین- نام چهار عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در تازه‌ترین فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، فهرست جهانی پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا بر پایه یافته‌های پروژه مشترک انتشارات الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد تهیه می‌شود و به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف است. این فهرست در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود (۷ اکتبر ۲۰۲۶) منتشر شد.

محمد حاتمی، علی خرسند زاک، صدیقه عباسی و بصیر ملکی، همچون سال‌های گذشته، در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته‌اند.

حضور این اعضای هیئت علمی در فهرست پژوهشگران برتر جهان تداوم یافت و این امر بیانگر استمرار فعالیت‌های علمی و پژوهشی و جایگاه ارزشمند اعضای هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در عرصه علمی بین‌المللی است.

کد مطلب 6972363

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