به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی، مدیرکل دامپزشکی مازندران، در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با تشریح بخشی از اقدامات این اداره کل در حوزه بهداشت و سلامت دام، اظهار کرد: توسعه واکسیناسیون دام، اجرای طرح‌های دولتی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و برگزاری اردوهای جهادی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف حمایت از دامداران، به‌ویژه در مناطق محروم استان، دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای اردوهای جهادی دامپزشکی در نقاط مختلف مازندران افزود: در قالب این اردوها، خدماتی از جمله واکسیناسیون، سم‌پاشی، درمان، توزیع دارو و آموزش‌های بهداشتی به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار دامداران مناطق کمترتوسعه‌یافته قرار می‌گیرد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲ میلیون خدمت رایگان در روستاها و مناطق کم‌برخوردار استان ارائه شده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای استمرار این خدمات با اولویت مناطق محروم و حمایت از جامعه دامداران استان در دستور کار قرار دارد.

آقاپور کاظمی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با قاچاق و عرضه غیرمجاز فرآورده‌های دامی، از همکاری دستگاه‌های امنیتی، پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی قدردانی کرد و گفت: با همکاری این نهادها، دو باند فعال در حوزه فرآورده‌های دامی که از تلفات دام و طیور برای عرضه محصولات خود استفاده می‌کردند، شناسایی شدند و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی همچنین از شناسایی مراکزی خبر داد که با دور زدن سازوکارهای اجرایی و نظارتی، نهاده‌های دامی غیرقابل مصرف را در سطح استان توزیع می‌کردند و افزود: در این زمینه نیز اقدامات حقوقی و قضایی برای برخورد با متخلفان انجام شده است.

افزایش ۵۰ درصدی خدمات دامپزشکی در بنادر مازندران

مدیرکل دامپزشکی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه استان در حوزه تجارت و صادرات محصولات دامی و کشاورزی مرتبط، اظهار کرد: کارشناسان دامپزشکی در سه بندر اصلی استان به‌صورت شبانه‌روزی حضور دارند و میزان ارائه خدمات دامپزشکی در بنادر نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در بخش صادرات، محصولات و اقلامی از جمله نهاده‌ها، خوراک آبزیان، محصولات آبزی‌پروری، فرآورده‌های خاویاری و تخم‌مرغ نطفه‌دار تحت پوشش خدمات و نظارت‌های دامپزشکی قرار دارند.

آقاپور کاظمی با تأکید بر اهمیت ارزآوری و حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: دامپزشکی مازندران با اجرای پروتکل‌های بین‌المللی و ارائه خدمات تخصصی به واحدهای تولیدی، تلاش می‌کند زمینه توسعه صادرات و تقویت حضور محصولات استان در بازارهای هدف را فراهم کند.