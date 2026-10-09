  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

تقلای وزارت جنگ آمریکا برای مقابله با بحران کمبود مهمات نظامی

تقلای وزارت جنگ آمریکا برای مقابله با بحران کمبود مهمات نظامی

رسانه های آمریکایی به تقلای وزارت جنگ این کشور برای مقابله با مشکل خالی شدن ذخایر تسلیحاتی طی تجاوز علیه ایران اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های آمریکایی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ این کشور در حال اجرای اصلاحات گسترده در روند خریدهای تسلیحاتی است تا با استفاده از روش های مدیریت بحران، روند تجدید ذخایر موشکی را سرعت ببخشد.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از فاینبرگ گزارش داد که پنتاگون با کمبود شدید مدیران کارآمد در حوزه تولید صنعتی مواجه است. تیم های خرید و کارکنان بخش های اداری عملکرد بسیار خوبی دارند، اما متخصص فرایندهای تولید صنعتی نیستند.

فاینبرگ برای رفع کمبود تسلیحات، یک ساختار مدیریتی تحت نظارت مستقیم خود ایجاد کرده و مشارکت بخش خصوصی را به طور فعال افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، دلیل اصلی تسریع این اصلاحات، دستور مستقیم دونالد ترامپ به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا پس از انتشار گزارش هایی درباره تعلیق حملات به ایران به دلیل کاهش سریع ذخایر تسلیحات هدایت شونده بوده است.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داد که آمریکا در جریان این تجاوز به اندازه مصرف یک دهه از ذخایر موشک های تاماهاوک استفاده کرده، ذخایر موشک های رادارگریز خود را به پایان رسانده و به اندازه نیاز دو سال مهمات سامانه های پدافند هوایی پاتریوت را مصرف کرده است.

کد مطلب 6972383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها