تقلای وزارت جنگ آمریکا برای مقابله با بحران کمبود مهمات نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های آمریکایی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ این کشور در حال اجرای اصلاحات گسترده در روند خریدهای تسلیحاتی است تا با استفاده از روش های مدیریت بحران، روند تجدید ذخایر موشکی را سرعت ببخشد.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از فاینبرگ گزارش داد که پنتاگون با کمبود شدید مدیران کارآمد در حوزه تولید صنعتی مواجه است. تیم های خرید و کارکنان بخش های اداری عملکرد بسیار خوبی دارند، اما متخصص فرایندهای تولید صنعتی نیستند.

فاینبرگ برای رفع کمبود تسلیحات، یک ساختار مدیریتی تحت نظارت مستقیم خود ایجاد کرده و مشارکت بخش خصوصی را به طور فعال افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، دلیل اصلی تسریع این اصلاحات، دستور مستقیم دونالد ترامپ به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا پس از انتشار گزارش هایی درباره تعلیق حملات به ایران به دلیل کاهش سریع ذخایر تسلیحات هدایت شونده بوده است.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داد که آمریکا در جریان این تجاوز به اندازه مصرف یک دهه از ذخایر موشک های تاماهاوک استفاده کرده، ذخایر موشک های رادارگریز خود را به پایان رسانده و به اندازه نیاز دو سال مهمات سامانه های پدافند هوایی پاتریوت را مصرف کرده است.